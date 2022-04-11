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經濟學家示警：美國未來12個月衰退風險升高

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
最新調查顯示，經濟學家認為美國經濟陷入衰退的風險持續升高，此時美國經濟持續擴張，從而推升通膨上揚，可能使美國聯準會（Fed）採取激進的行動加以因應。。路透
最新調查顯示，經濟學家認為美國經濟陷入衰退的風險持續升高，此時美國經濟持續擴張，從而推升通膨上揚，可能使美國聯準會（Fed）採取激進的行動加以因應。。路透

最新調查顯示，經濟學家認為美國經濟陷入衰退的風險升高，此時美國經濟持續擴張，推升通膨上揚，可能使美國聯準會（Fed）採取激進的行動加以因應。

華爾街日報訪調經濟學家的平均預估值顯示，美國經濟在未來12個月某個時間點陷入衰退的機率攀升至28%，高於1月調查的18%和去年同期預估的13%。

顧問公司RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯說：「在Fed升息抑制通膨之際，美國經濟衰退的風險持續升高，因為一連串供應震盪正穿透整個經濟。」

經濟學家下修美國今年的經濟成長預測，今年第4季國內生產毛額（GDP）經通膨調整後預料年增2.6%，比六個月前的預估值下修整整1個百分點，但仍高於疫情爆發前十年的年均成長率2.2%。

經濟放緩風險如影隨形，加上通膨持續升高，迫使Fed採取行動加以平衡。Fed設法讓經濟降溫，以適度壓低通膨，同時須維持不過度打壓通膨，以免民眾支出下滑和失業率回升。

Fed 3月升息1碼，並預告到年底的後續六次決策會議將逐步升息，可能是15年來最激進的升息周期。有84%經濟學家預估，Fed將在5月升息2碼。超過57%經濟學家則預估，Fed到年底前的後續每一場會議，預料都將升息2碼甚至更多。

調查也說，高通膨依然是主要的經濟風險，高通膨將侵蝕消費購買力和消費者信心，可能促使Fed採取緊縮行動。經濟學家對造成通膨風險最大原因的看法不一，三分之一受訪者認為是大宗商品、食物和汽油價格造成，也有15%受訪者認為俄烏戰爭才是推升通膨的主因。

通膨 Fed

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