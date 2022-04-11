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油價續挫1％ 市場消化IEA和美國將釋出戰略儲油消息

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
在亞洲交易的國際油價今（11）日早盤下挫，延續前兩周跌勢，此時全球原油消費國紛紛計劃釋出戰略儲油，且中國大陸持續封城打壓石油需求。路透
在亞洲交易的國際油價今（11）日早盤下挫，延續前兩周跌勢，此時全球原油消費國紛紛計劃釋出戰略儲油，且中國大陸持續封城打壓石油需求。路透

國際油價在11日亞洲清晨交易時段下跌，延續前兩周跌勢，此時全球原油消費國紛紛計劃釋出戰略儲油，且中國大陸持續封城打壓石油需求。

布蘭特原油期貨盤中跌1.3%，報每桶101.41美元；西德州原油期貨下跌1.6%，報每桶96.76美元；兩大原油期貨上周分別下跌1.5%與1%，油價近幾周正經歷2020年6月來最大波動。

市場持續注意中國大陸的防疫進展，包括上海持續推動清零政策，設法抑制近來升溫的疫情。中國大陸是全球最大原油進口國。

國際能源署（IEA）的成員國未來六個月將釋出6,000萬桶戰略儲油，美國也將貢獻6,000萬桶，這是美國未來預計釋出1.8億桶戰略儲油的其中一部份。

澳盛銀行（ANZ）研究部門分析師表示，IEA和美國釋出戰略儲油，可能使石油輸出國組織（OPEC）和美國頁岩油業者在內的石油生產商打消加速增產的念頭，即使油價正在100美元徘徊。

目前，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）沒有進一步擴大增產的跡象，該組織3月初同意自4月起維持每日增產40萬桶原油的計畫。

在未來兩個月，IEA每日將釋出總計約200萬桶戰略儲油。美國3月底宣布，自5月起的六個月期間，每天將釋出100萬桶的戰略儲油。目前不清楚這是否能減緩俄國石油短缺的衝擊，美國禁運俄羅斯石油，以制裁俄國入侵烏克蘭。

俄國1日到6日的石油和天然氣凝析油產量降至每日1,052萬桶，低於3月的每日1,101萬桶。

美國 油價

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