美高層官員會晤譚德塞 籲邀台以觀察員參與WHA
美國國務院主管管理和資源的副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）8日會晤世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），討論WHO的財務與改革，並要求譚德塞讓台灣能以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過聲明轉述兩人會晤，麥肯伊與譚德塞討論多項議題，包含WHO的財務與改革、應對疫情的努力、修正「國際衛生條例」以及研究新冠疫情起源。
普萊斯表示，麥肯伊向譚德塞表達「讓台灣以觀察員參與WHA」一事。
今年的WHA將在5月22日至28日在日內瓦登場，台灣自2017年起再未曾獲邀參與。
美台資深官員上月31日在華府舉行工作小組會議，討論台灣擴大國際參與的機會，包含以觀察員身分參與5月舉行的世界衛生大會（WHA），以及參與國際民航組織（ICAO）。
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