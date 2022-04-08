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大陸防疫封鎖範圍不斷擴大 全球供應鏈斷鏈壓力升高

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
大陸為遏止最新一波疫情實施的防疫措施不斷擴大，使全球供應鏈面臨的壓力更為升高。路透
大陸為遏止最新一波疫情實施的防疫措施不斷擴大，使全球供應鏈面臨的壓力更為升高。路透

中國大陸不斷延長和擴大的防疫封鎖措施，持續擾亂運輸和供應，正導致許多製造商的當地營運陷入困境，使全球緊繃的供應鏈壓力更為升高。

華爾街日報報導，大陸為遏止最新一波新冠肺炎疫情、正在以上海為中心的地區，實施兩年多來最嚴格的防疫措施，導致許多企業員工需待在家裡，有些工廠也需限制產出或暫時關廠，其中也包括蘋果、特斯拉等大企業的零件製造商。

知情人士表示，特斯拉從上月28日暫停上海廠作業後，至今仍無法訂定復工日期。福斯汽車則表示，上海和吉林工廠將關閉到8日，將繼續每天監控狀況。

業界主管表示，一些台灣電子製造商正把緊急訂單從大陸轉到其他地區，或計劃從台灣出口半成品到東南亞或北美進一步加工。

中國歐盟商會東北分會主席孔海德（Harald Kumpfert）表示，現在即使企業派員工到工廠維持營運，也會遭遇生產困難，因為供應商都已停業，或零件無法運到工廠。

海運和卡車業者也正為漫長的延遲所苦。中國歐盟商會估計，透過上海港進出的貨物量已比封鎖前下滑約40%。船運業主管表示，貨物正被移轉到鄰近的寧波港，以緩和封鎖造成的整體影響。

彭博資訊指出，上海港堆滿了裝著冷凍食品與化學品的貨櫃，因為運輸貨櫃的卡車短缺，正阻礙通關程序，雖然該港口承正常運作，但有「非常多」被歸類為危險物品的貨櫃與產品堆積在兩個倉儲碼頭，可能導致一些載著這類型貨物的船舶無法卸下貨櫃。

花旗集團指出，上海卡車短缺與倉儲關閉，也正影響鄰近的浙江和江蘇這兩個製造業重鎮，「這不只會對中國國內經濟造成重大影響，也可能衝擊區域供應鏈」，南韓、台灣及越南遭受的影響可能較大。

上海1日起實施封鎖，確診病例數仍持續增加。在距離上海約49公里的手機、電腦和汽車電子零件的生產重鎮昆山，5日稍晚實施了三天的封鎖措施，官員上周末開始要求當地工廠暫時停工。

華爾街日報指出，根據企業申報資料和企業代表的受訪結果，截至6日止已有至少40家台灣電子製造商受影響，包括生產特斯拉機械零件的乙盛，和蘋果印刷電路板製造商欣興電子。

業界主管說，封鎖措施也正傷害大陸的手機、電腦等消費性電子產品需求。台積電董事長劉德音上周表示：「我們正在關注大陸對智慧手機的需求。」劉德音說，台積電也同樣受到上海封鎖措施的影響，但已透過安排防疫泡泡，維持生產作業。

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