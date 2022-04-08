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印度央行維持利率不變於谷底 德銀料第3季將跟進升息

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

印度央行連續11次決策會議維持利率在歷史谷底，並警告經濟受到俄烏戰爭影響。

印度央行由六人組成的貨幣政策委員會投票決定，維持基準附買回利率在4%，符合彭博調查的36位經濟學家一致預測。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，委員會決定保持寬鬆立場，同時將重心擺在收回金融業的流動性，「以確保杜保持在目標之內，同時支持經濟成長」。

亞洲第三大經濟體的復甦正面臨俄烏戰事和中國大陸防疫封控措施帶來的新挑戰，這有可能加劇全球供應緊縮和價格壓力。Das表示，全球經濟正在經歷戰爭的「結構性轉變」以及大宗商品和金融市場的極端波動。

在油價為每桶100美元的假設之下，印度央行將4月1日開始年度通貨膨脹預期從之前的4.5%上調至5.7%。印度10年期公債殖利率上升9個基點至7%，創下2019年來最高水準。

德意志銀行發布報告指出，印度和越南在內亞洲國家央行最快會在第3季開始升息，跟上南韓、台灣、斯里蘭卡的腳步。

Juliana Lee在內的德銀經濟學家說：「我們不認為目前分道揚鑣會維持太久 ，尤其面臨聯準會積極升息的態勢之下。」不過，緊縮的步調會相對「循序漸進」。中國人民銀行則將持續保持鴿派立場。

印度 俄烏戰爭

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