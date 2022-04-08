美防長首度公開表示 正提供情資給烏軍執行頓巴斯作戰

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7日首度公開表示，美國正提供情報給烏克蘭軍隊，以執行烏東頓巴斯地區的作戰。

CNN報導，奧斯汀當天赴聯邦參議院軍事委員會作證，阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）提問，美方是否正提供情報，幫助烏方在分離分子掌控的頓巴斯地區或克里米亞進行對俄軍的攻擊，奧斯汀答稱，「我們正提供他們情報以執行頓巴斯的作戰，這是正確的」，但並未提到克里米亞。

奧斯汀也表示，美方沒有阻擋烏克蘭在這些區域對俄軍發起攻擊。

CNN指出，隨著俄烏戰爭焦點從首都基輔轉離，並且改往烏克蘭東南部，奧斯汀的發言是首度有美國官員公開承認，美方於烏克蘭在爭議地區的軍事作戰發揮作用。

一位國防高層官員事後告訴CNN，部分提供給烏克蘭的情報是「接近即時」，「我們繼續提供烏克蘭武裝部隊在作戰中有用的資訊與情報，隨著戰事多移往頓巴斯地區，我們將視需要調整我方資訊內容和流程」。