巴隆：3M比利時冷卻劑廠關閉 狀況何時解除仍未定

美國財經周刊巴隆（Barron's）周四報導，3M比利時工廠半導體冷卻劑生產線因環保問題關閉，狀況何時解除仍未定，已成為晶片業供應鏈的新憂慮。

3M位於比利時茲韋恩德雷赫特（Zwijndrecht）的工廠，生產PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質），該化學品在晶片蝕刻過程做為冷卻劑，是製程重要步驟。先前南韓媒體先傳出PFAS生產被勒令停工的消息。

該廠為遵守比利時政府規定管控污染排放，目前停止生產PFAS。根據供應鏈監測公司Resilinc的數據，全球晶片業所需的PFAS冷卻劑高達90%由3M供應，另外的10%由比利時化學公司Solvay在義大利的工廠生產。3M的產能中，80%在比利時茲韋恩德雷赫特廠生產，其餘在美國廠製造。

3M本周向巴隆發出聲明稿說：「解決問題的時間表，現在無法確定，因為很多情況不在3M掌控之中。我們已經就供貨可能中斷先做溝通。」3M的PFAS客戶包括台積電、英特爾、美光、三星、SK海力士等。

台積電本周稍早回應台灣本地媒體詢問時，表示公司與供應鏈緊密合作，不預期造成影響。

英特爾在巴隆周刊詢問時也說，工廠營運不會立即中斷，將密切關注此問題，與3M合作協調供應。SK海力士也告訴巴隆，庫存尚足夠供應短、中期使用；正考量分散採購來源，以防3M比利時廠問題長期化時，確保生產持續。

上個月30日，3M宣布投資1.5億歐元（1.63億美元）補救對茲韋恩德雷赫特社區造成的污染，同時啟動工廠廢水處理系統，協助大量減少污染排放。