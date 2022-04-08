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特斯拉德州新廠即將啟用 馬斯克辦慶祝趴

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉周四熱鬧舉辦「Cyber Rodeo」活動，慶祝在德州新設的超級工廠落成啟用。擷自特斯拉執行長馬斯克推特帳戶
特斯拉周四熱鬧舉辦「Cyber Rodeo」活動，慶祝在德州新設的超級工廠落成啟用。擷自特斯拉執行長馬斯克推特帳戶

特斯拉（Tesla）周四熱鬧舉辦「Cyber Rodeo」活動，慶祝在德州新設的超級工廠落成啟用，預計將迎來15,000名訪客，這距離柏林超級工廠辦類似儀式還不到一個月。

特斯拉執行長馬斯克預定會在當地時間晚間9時公開露面，是自本周成為社群網站推特（Twitter）最大股東並進入該公司董事會以來、首次出現在大型活動上。

在現場震天價響的電子音樂之下，特斯拉向訪客展示電動車的生產過程，其中包括以模具鑄造車體的鋁合金部件，還派出裝飾了大牛角的Model Y，來往停車場接送來賓。

這場活動的名稱借自外界期待已久的特斯拉電動皮卡Cybertruck。該公司計劃在德州生產這款車，進軍新興的電動皮卡領域。汽車製造商想說服更多美國人使用電動車，而耗油量大的皮卡在美國車市的占比約18%，將是車廠更有利可圖的產品之一。

Cox Automotive分析師 Michelle Krebs形容，皮卡是美國汽車製造商的「生計」所在。

Cybertruck原定去年投產，後來延遲，最早可能2023年面市，特斯拉因此將先發優勢拱手讓給了第一家將電動皮卡推到市場上的新創公司Rivian。

馬斯克1月曾表示，正在努力控制成本。他說：「你可以做出大家想要的不得了的東西，但如果太貴，會限制人們的購買能力。」

分析師預計，特斯拉德州廠會先生產該公司最暢銷的產品Model Y。它上月已開始向客戶交付德製的小型休旅車。 

瑞士信貸分析師Dan Levy在最近的投資報告裡表示，他預計奧斯汀和柏林的工廠今年可生產約120,000輛 Model Y。特斯拉在加州佛利蒙特和上海的工廠去年生產了大約930,000輛車，一直致力於每年增加交車量約50%。

根據FactSet訪調的分析師，特斯拉預料2022年能交付大約150萬輛車。

特斯拉 美國 德州

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