高盛預料美國今年通膨降至4%以下 但經濟衰退風險升高
高盛全球私人財富管理共同負責人 Meena Lakdawala-Flynn指出，高盛預料美國今年的通膨率會降到4%以下，而股市則表現平平。
Lakdawala-Flynn周四在紐約彭博財富峰會上說，「我們確實認為美國的通膨目前正在見頂。我們認為2023年經濟衰退的可能性增加了」。
前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Olivier Blanchard較為悲觀。他認為，聯準會（Fed）要在不引發經濟衰退的情況下讓40年來最熱的通膨降溫會很困難。
「我不像大多數人那樣樂觀，我仍然認為這將非常、非常艱難，」 現任職於彼得森國際經濟研究所的Blanchard周四在接受彭博電台訪問時表示，「聯準會很難讓這台機器放緩。勢得承認，不得不讓機器大幅失速，我們不希望出現經濟衰退。」
Lakdawala-Flynn指出，富有客戶如今專注於獲利能力，並正在物色醫療保健、能源以及房地產等資產。她建議，在股票領域，「客戶布局具有定價能力、利潤率高的公司」。
她也表示，投資人對非同質化代幣(NFT)和加密貨幣等數位資產的興趣仍在。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言