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「清零不可能」新防疫模式 一表看台灣何時達高峰

美股三大指數小漲 終止前兩日跌勢

台積電ADR跌0.65% 較台北交易股票溢價2.4%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（7日）跌0.65%收報100.52美元，較台北交易股票溢價2.39%。聯電和日光ADR分別跌1.26%和1%。

美股三大指數周四（7日）收漲，終止前兩日跌勢，投資人持續注意俄烏戰事和繼續消化美國聯準會（Fed）大幅緊縮當前貨幣措施的消息。

道瓊工業指數漲0.25%，或87.06點，收報34,583.57點，標普500指數漲0.43%，或19.06點，收報4,500.21點，那斯達克指數漲0.06%，或8.48點，收報13,897.3點。費半指數漲0.11%。

台灣加權股價指數跌343.87點，收報17,178.63點，台積電跌2.08%，收在566元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.88 -1 99.8 0.08

中華電 CHT 127.73 -0.43 127 0.57

台積電 TSM 579.52 -0.65 566 2.39

聯電 UMC 49.58 -1.26 50 -0.84

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 聯準會

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