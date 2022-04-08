快訊

「清零不可能」新防疫模式 一表看台灣何時達高峰

美股三大指數小漲 終止前兩日跌勢

美元連續六日走高 投資人消化聯準會的鷹派動向

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周四攀升至近兩年高位，投資人消化聯準會（Fed）發出的鷹派風向，但投資人懷疑美元的價值已經反映了政策的進一步趨緊。

美元指數周四一度觸及99.832，是2020年5月下旬以來最高，尾盤升0.2%，報99.751。

FOREX.com and City Index全球研究主管Matthew Weller說：「鑒於交易員預計今年接下來將升息超過225個基點，聯準會達不到預期的風險肯定大於超出預期的風險。」他認為，美元兌一些與大宗商品相關貨幣的上漲趨勢已經開始動搖，但在歐元和日圓找到底部支撐之前，美元指數阻力最小的路徑仍然是上漲。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周四繼續就通膨發出警告，他是眾所周知的鷹派人士。 他表示，儘管在聯準會目標聯邦基金利率出現實際變化之前，抵押貸款利率和政府公債收益率就已經攀升，但聯準會對抗通膨方面仍然落後形勢。

美元周三上漲，聯準會3月會議記錄顯示，「許多」與會政策制定者準備在未來幾個月以50個基點的幅度升息。 聯準會還表示，將在5月會議後以每月950億美元的速度縮減資產負債表，這代表在疫情期間向經濟注入的大規模刺激措施即將退場。

歐元兌美元觸及一個月最低的1.0871美元，尾盤跌0.2%，報1.0875美元。美元兌日圓升0.2%，報123.990日圓。

聯準會 通膨 疫情

延伸閱讀

台幣連四貶 測試29關卡

實質資產 抗通膨利器

聯準會加大緊縮力度 美元逼近兩年高點

美債殖利率倒掛後的一年 股市平均上漲8％

相關新聞

高通膨出重手 Fed擬5月縮表950億美元

美國的通貨膨脹率來到四十年來高點，迫使美國聯準會（Fｅｄ）出重手，聯準會六日公布三月的會議紀錄宣示，將透過縮表與升息「雙...

防禦類股領漲 股指中止連跌

隨著投資人重新評估聯準會(Fed)收緊貨幣政策和應對通膨上升的最新計畫，美股在連跌2日後反彈。

股神出手 波克夏加碼惠普

最新申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來斥資約4億美元，加碼買進惠普...

美股三大指數小漲 市場消化俄烏戰事和Fed加速縮表

美股三大指數周四（7日）收漲，終止前兩日跌勢，投資人持續注意俄烏戰事和繼續消化美國聯準會（Fed）大幅緊縮當前貨幣措施的...

抽銀根...這回緊縮貨幣政策玩真的

聯準會（Fed）規劃每月縮減資產負債表多達950億美元，相當於一年要從市場撤出超過1.1兆美元資金，「抽銀根」的規模驚人...

市場押注 今年升10碼

貨幣市場交易員正在押注，美國聯準會（Fed）今年合計將升息10碼，以對抗商品價格大漲帶動的通膨竄升，緊縮力道將是近30年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。