美元連續六日走高 投資人消化聯準會的鷹派動向

美元周四攀升至近兩年高位，投資人消化聯準會（Fed）發出的鷹派風向，但投資人懷疑美元的價值已經反映了政策的進一步趨緊。

美元指數周四一度觸及99.832，是2020年5月下旬以來最高，尾盤升0.2%，報99.751。

FOREX.com and City Index全球研究主管Matthew Weller說：「鑒於交易員預計今年接下來將升息超過225個基點，聯準會達不到預期的風險肯定大於超出預期的風險。」他認為，美元兌一些與大宗商品相關貨幣的上漲趨勢已經開始動搖，但在歐元和日圓找到底部支撐之前，美元指數阻力最小的路徑仍然是上漲。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周四繼續就通膨發出警告，他是眾所周知的鷹派人士。 他表示，儘管在聯準會目標聯邦基金利率出現實際變化之前，抵押貸款利率和政府公債收益率就已經攀升，但聯準會對抗通膨方面仍然落後形勢。

美元周三上漲，聯準會3月會議記錄顯示，「許多」與會政策制定者準備在未來幾個月以50個基點的幅度升息。 聯準會還表示，將在5月會議後以每月950億美元的速度縮減資產負債表，這代表在疫情期間向經濟注入的大規模刺激措施即將退場。

歐元兌美元觸及一個月最低的1.0871美元，尾盤跌0.2%，報1.0875美元。美元兌日圓升0.2%，報123.990日圓。