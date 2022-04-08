布蘭特原油一度跌破100美元 陸防疫封鎖抑制金屬需求

國際石油價格連續三天下跌，布蘭特原油期貨一度跌破100美元。聯準會（Fed）的鷹派動向強化了經濟成長受到約束的前景，同時全球投放戰略儲油也壓低了價格。黃金上漲，面對地緣政治風險和通貨膨脹，投資人尋求避險。工業金屬多數下跌，鋁和鋅領跌，因為中國大陸兩年來最嚴重的防疫限制可能打擊金屬需求，掩蓋不斷對俄制裁不斷升級所導致的供應吃緊。

油價下跌

西德州中級原油（WTI）周四小幅走低，結算價接近每桶96美元；布蘭特原油油價一度自3月17日以來首次跌破100美元大關。

在釋放戰略儲油的消息之後，原油價格已經回落。在美國總統拜登宣布將從美國戰略儲油投放1.8億桶原油之後，國際能源總署（IEA）宣布美國的盟友將投放6,000萬桶。 除了供應形勢，石油交易員也在評估聯準會進一步偏向鷹派的影響。美元連續第七天上漲，使得以美元計價的大宗商品對投資者的吸引力下降。

Oanda高級市場分析師Ed Moya認為，聯準會可能在接下來的幾次政策會議急進緊縮政策，「這可能拖累所有風險資產，包括石油等大宗商品」。

5月份交割的WIT期貨下跌20美分，結算價報每桶96.03美元； 6月交割布蘭特原油期貨價格下跌49美分，結算價報每桶100.58美元。

黃金上漲

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，聯準會可能需要升息至3.5%左右，以遏制過高的通膨。

OANDA高級市場分析師Ed Moya表示，黃金很難找到方向，一些投資人預計聯準會將大舉收緊貨幣政策，另一些投資人則關注擴大對俄制裁的潛在後果。

紐約時間下午3:40，現貨黃金上漲0.3%至每英兩1,931.28美元；紐約商品交易所6月交割的黃金期貨上漲0.8%，結算價報1,937.80美元。白銀、鉑金和鈀金均告上漲。

鋁價下跌

周三，上海創紀錄報告近2萬例新病例。中國大陸國務院暗示會擴大貨幣刺激力度，承認國內外環境複雜性不確定性有的超出預期。

「市場焦點有點向中國轉移，」ING分析師Wenyu Yao表示。由於俄羅斯的供應中斷和歐洲的能源危機沒有新的發展，投資人借助中國因素「獲利回吐」。

Yao表示，市場對疫後中國需求復甦依然「樂觀」，投資者預計中國大陸將通過加大基礎設施建設來刺激經濟，這可能會提振對基本金屬特別是鋁的需求。

基本金屬價格在2022年仍然走高，因為俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄羅斯供應一直堪憂。

倫敦金屬交易所鋁和鋅庫存周四繼續下滑，歐洲倉庫庫存已經處於危險的低水平。

倫敦時間下午5:51，LME鋁價收低1.6%，至每噸3,385美元。鋅價連續第三天下跌，收跌2%。

鉛價下跌1.2%；錫價下滑；鎳價小幅上漲，銅價持平。