快訊

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美保守州通行墮胎禁令 藥物管制加嚴

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
美國民眾高舉「墮胎殺害嬰兒」，反對婦女進行墮胎。（Photo on Flickr under C.C. License）
美國民眾高舉「墮胎殺害嬰兒」，反對婦女進行墮胎。（Photo on Flickr under C.C. License）

美國墮胎可能成為奢望！奧克拉荷馬州於5日通過墮胎禁令，一旦醫師協助墮胎，最高可處以10年以上的監禁，保守州追殺墮胎權的趨勢愈來愈烈。對此，許多婦女試圖繞過州法律，以郵寄的方式從墮胎合法的州取得墮胎藥物，但許多保守州卻隨即祭出禁止相關藥物運送的法令，試圖徹底封殺婦女墮胎的機會。

又一州通過墮胎禁令

全國廣播電台》報導，美國德州去年通過嚴格的墮胎禁令，規定胚胎一旦出現心跳之後，就不得進行墮胎，連強姦案、不倫案導致的懷孕也不例外。許多需要墮胎服務的婦女，因此逃到鄰近的州尋求醫療協助。

Planned Parenthood Great Plains Votes分會執行長威爾斯說，在德州通過近年來最嚴格墮胎禁令之後，前來奧克拉荷馬州該組織診所求助的懷孕婦女，增加了八倍之多。但美國保守州對於墮胎婦女的追殺卻尚未止息，因為奧克拉荷馬州5日也以高票通過嚴禁墮胎的法律，一旦醫師違反該法，最高將被處以10年以上的徒刑。

在奧克拉荷馬州議會通過該法案的當天，上百名抗議人士在國會大廈外高舉「拒絕奧克拉荷馬」、「支持墮胎權」等標語。威爾斯也憤怒表示，「州議員摧毀了我們的自由」，該州訂下的法律不但無助於讓增加婦女的安全與保障，更是對需要墮胎的人進行了無情的「羞辱與誣衊」。

連墮胎藥物也不放過

紐約時報》報導，據統計數據指出，德州通過墮胎禁令當週，向醫療服務機構索取墮胎藥物的郵寄請求，從每天11次暴增為138次。

天普大學法學院教授雷布歇表示，從其他墮胎合法的州郵寄協助墮胎的藥物，是繞過州法律的方式之一，並被視為墮胎禁令下的一道窄門。

但此後門卻已引起禁止墮胎人士的注意，如德州已祭出禁止藥物流產的法律，規定運送藥片屬於刑事犯罪，可處以 1萬美元與最高兩年的監禁；愛荷華州則完全禁止分發墮胎藥片，違者可處以最高 10 年的監禁。

部分醫療機構表示，無論州法律如何變動，都會繼續向需要的女性發送藥。雖然當郵寄墮胎藥物違法成為板上釘釘的事實後，德州女性索取郵寄墮胎藥物的次數從每天138次的高峰，跌回每天30次。愈來愈多的醫生害怕嚴厲的懲罰而不願協助墮胎，許多婦女只能被迫生下嬰兒或尋求密醫的協助。

【更多精采內容，詳見

美國 懷孕

延伸閱讀

特斯拉德州廠本周啟用 投資人不擔心上海廠停工衝擊

男扯「濟公乩身」騙全裸除嬰靈 假作法真性侵妻子同事

逼盤腿、墮胎與毆打 北韓囚犯陷地獄

小孩玩大車闖禍 德州9死車禍 駕駛竟是13歲少年

相關新聞

殼牌撤離俄羅斯 資產減記恐達50億美元

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對莫斯科祭出制裁，國際企業紛紛撤離俄國，英國能源巨擘殼牌（Shell）今天表示，退出俄國將讓該公...

從妖鎳事件看交易所已大到無法忽視

近日大宗商品市場的動盪顯示結算所與現代金融市場有著千絲萬縷的關係，不管是提高保證金比率、降低流動性或取消交易，只要跟隨金流，你將發現自己來到一家結算所。

美保守州通行墮胎禁令 藥物管制加嚴

在美國墮胎可能成為奢望！奧克拉荷馬州於5日通過墮胎禁令，一旦醫師協助墮胎，最高可處以10年以上的監禁，保守州追殺墮胎權的趨勢愈來愈烈。對此，許多婦女試圖繞過州法律，以郵寄的方式從墮胎合法的州取得墮胎藥物...

葡萄牙大搶烏國加密幣人才

加密貨幣產業重鎮烏克蘭戰火引發大批民眾外逃，而葡萄牙在接納烏克蘭難民之際，憑藉國內已有龐大的烏克蘭社群、對外國人與數位貨幣產業較友善的法規和稅率、以及產業群聚等優勢，正在大舉吸納加密貨幣人才。

俄央行建經濟堡壘 毀於一旦

俄羅斯央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）2013年上任後，面對接踵而來的危機，率領財經技術幕僚團隊，一方面逐步降低對美元的依賴、累積外匯存底，另一方面以升息控制通膨、穩住經濟，為俄國建立「經濟堡壘」，搏得不少喝采。

氣候變遷效應 衝擊水力發電

水力發電對能否控制暖化扮演關鍵角色，但氣候變遷卻也逐漸威脅水力發電廠的設置。當前多數水力發電開發案都位於開發中國家，且設置地點容易受到氣候的影響，因而限制它們幫忙阻止暖化的潛力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。