美保守州通行墮胎禁令 藥物管制加嚴

在美國墮胎可能成為奢望！奧克拉荷馬州於5日通過墮胎禁令，一旦醫師協助墮胎，最高可處以10年以上的監禁，保守州追殺墮胎權的趨勢愈來愈烈。對此，許多婦女試圖繞過州法律，以郵寄的方式從墮胎合法的州取得墮胎藥物，但許多保守州卻隨即祭出禁止相關藥物運送的法令，試圖徹底封殺婦女墮胎的機會。

又一州通過墮胎禁令

《全國廣播電台》報導，美國德州去年通過嚴格的墮胎禁令，規定胚胎一旦出現心跳之後，就不得進行墮胎，連強姦案、不倫案導致的懷孕也不例外。許多需要墮胎服務的婦女，因此逃到鄰近的州尋求醫療協助。

Planned Parenthood Great Plains Votes分會執行長威爾斯說，在德州通過近年來最嚴格墮胎禁令之後，前來奧克拉荷馬州該組織診所求助的懷孕婦女，增加了八倍之多。但美國保守州對於墮胎婦女的追殺卻尚未止息，因為奧克拉荷馬州5日也以高票通過嚴禁墮胎的法律，一旦醫師違反該法，最高將被處以10年以上的徒刑。

在奧克拉荷馬州議會通過該法案的當天，上百名抗議人士在國會大廈外高舉「拒絕奧克拉荷馬」、「支持墮胎權」等標語。威爾斯也憤怒表示，「州議員摧毀了我們的自由」，該州訂下的法律不但無助於讓增加婦女的安全與保障，更是對需要墮胎的人進行了無情的「羞辱與誣衊」。

連墮胎藥物也不放過

《紐約時報》報導，據統計數據指出，德州通過墮胎禁令當週，向醫療服務機構索取墮胎藥物的郵寄請求，從每天11次暴增為138次。

天普大學法學院教授雷布歇表示，從其他墮胎合法的州郵寄協助墮胎的藥物，是繞過州法律的方式之一，並被視為墮胎禁令下的一道窄門。

但此後門卻已引起禁止墮胎人士的注意，如德州已祭出禁止藥物流產的法律，規定運送藥片屬於刑事犯罪，可處以 1萬美元與最高兩年的監禁；愛荷華州則完全禁止分發墮胎藥片，違者可處以最高 10 年的監禁。

部分醫療機構表示，無論州法律如何變動，都會繼續向需要的女性發送藥。雖然當郵寄墮胎藥物違法成為板上釘釘的事實後，德州女性索取郵寄墮胎藥物的次數從每天138次的高峰，跌回每天30次。愈來愈多的醫生害怕嚴厲的懲罰而不願協助墮胎，許多婦女只能被迫生下嬰兒或尋求密醫的協助。

【更多精采內容，詳見 】