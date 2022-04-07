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千名員工瓜分上億元，聯詠、小米豪氣發錢，佛心？笨蛋？

遠見 / 文 / 邱莉燕
圖／小米集團創辦人雷軍強調：「人才是創新之源」。圖片來源／雷軍微信
圖／小米集團創辦人雷軍強調：「人才是創新之源」。圖片來源／雷軍微信

聯詠、小米近日大手筆散財，令無數白領階級心生羨慕。事實上這對公司也有利，人才是企業未來的必爭之地，擁有人才的企業，才能不被市場淘汰。

「滷肉開獎了！」這句話堪稱3月底竹科最熱門的消息，「滷肉」指的是英文名為「Nova」的驅動IC大廠聯詠（3034），「開獎」則是指聯詠豪氣分派2021年紅利給員工，至少都有30個月以上水準，這代表光是一般工程師分紅就具備200萬元以上水準，更遑論經理階級以上的主管、更傳出有千萬元等級。

根據聯詠在2020 年的員工人數2419 人估算，這一次派發紅利總額，最保守也有約4.8億元。

無獨有偶，中國大陸小米集團也在相隔不久之前，大手筆贈予近5000位員工自家公司股票。當中國大陸科技巨頭紛紛裁員之際，小米集團卻做出了上市以來、針對員工的最大一次股權激勵。

3月24日，小米集團發布公告稱，向4931位員工授予約1.749億股小米股票，激勵計畫的對象包括小米「創業者計畫」第二期入選員工以及其他優秀員工，不包括公司高管。

有人根據小米的股價算出，此次獎勵股票的總價值約為25.85億港幣，4931位員工人均可獲授約52萬港幣（約台幣191.24萬元）的股票。

「現在去小米應徵還能來得及嗎？」大陸網友聞訊快言快語道，還有人評論：「在這樣的公司工作，996算什麼，讓我住公司都樂意！」

擁有人才的企業，才能不被市場淘汰

發錢給員工，特別是發超多的錢給員工，代表這是一家什麼樣的公司？

兩岸人力資源專家、一勢咨詢創辦人黃至堯指出，未來企業的戰爭就是人才的戰爭，擁有人才的企業才能不被市場淘汰。對待人才，錢、環境、氛圍、領導風格、成就感等缺一不可。

「其實小米這次的股權激勵，更多是發給創業者計畫的員工，」擁有博士學位的黃至堯觀察到其中的不同點，這些員工可能都有足夠的能力離開小米去外面創業，假使不用心照顧他們、培養優質的工作環境，一旦他們真的去外面自立門戶，或許就會成為小米的競爭對手。所以，小米大手筆股權激勵的做法「其實很聰明」。

「企業不是笨蛋，拿到這些激勵紅利或股權的員工，我不敢說100％都是人才，但是從我的角度看，企業是『寧可錯發也不能放過』，」黃至堯說。

從事人力資源專業工作20餘年的黃至堯，幫眾多知名企業家找人時，常是勞斯萊斯接送、總統套房面試。

「我常問學生（指各公司HR主管），如果有私人飛機，會用來載誰？學生的答案很簡單， 誰幫你賺錢就載誰！」這也是為何私人飛機上載的貴賓，除了公司客戶，還應該有高階主管候選人。

這不禁讓人想起，曾有記者採訪前奇異集團執行長傑克．威爾許（Jack Welch）：「在員工獎勵方面，你認為物質獎勵和精神鼓勵哪個更重要？」

威爾許回答說：「精神鼓勵和物質獎勵都是必要的，兩者缺一不可。我遇到過只給員工發獎章的老闆，他認為多給錢是愚蠢的。我認為這大錯特錯，金錢和精神鼓勵應雙管齊下。」

發大錢給員工，也是公司實力的展現

公司重視人才，未必都要用發錢來表示，但換個角度看，員工的薪酬不僅是個人能力的體現，更是公司實力的體現。

真正有實力的公司，會用高薪招攬優秀人才，它們認為，每天跟一群優秀的同事工作，就是對員工最大的激勵。

Netflix前人資長帕蒂．麥考德（Patty McCord），常年給矽谷企業做人力諮詢，曾將自己管理人才的辦法，作成了一份124頁的PPT，被稱爲是「矽谷最重要的文件」之一。

這位人資高手每次向別人解釋Netflix的基本人才理念時，都會說：「你能為員工提供的最好的福利，不是請客吃飯和團隊活動，而是招募最優秀的員工，讓他們和最優秀的人同行！」

學會發錢，是老闆的必修課？

除了小米，事實上，華為也是非常擅長發錢激勵員工的大陸公司。

華為董事長兼創辦人任正非有句名言：「好員工，都是用錢砸出來的，錢給多了，不是人才也變成了人才。」確切實踐這句話，任正非把大量華為股份都給員工持有，他的個人持股一再被稀釋，甚至到了0.88％。

正是這份凝聚力與向心力，讓華為在中美貿易戰下晶片受到限制、消費電子業務受到了巨大影響後，依舊砥礪前行，交出了一份振奮人心的答卷。

3月28日，華為2021年年度報告發布會上，「華為公主」孟晚舟回到大陸後第一次公開亮相，以華為財務長的身份報告了華為的經營狀況。其中，2021年，華為實現全球銷售收入6368億元人民幣，下降28.6％。

然而，華為的淨利達到1137億元人民幣，增長75.9％。孟晚舟表示，淨利的增加主要由於出售榮耀手機業務的收益、經營品質的改善和產品結構的優化。「我們的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升，」孟晚舟說。

而核心的通信業務在面臨眾多挑戰和困難之下，依然保持了全球第一的地位；在智慧穿戴、新能源、智慧汽車等全新領域上，華為也取得了重大突破。

背後不得說人才的投資，給華為帶回巨大的回報。這一大群華為人，其中近20萬名員工的工資福利獎金，高達1371億元人民幣（約台幣6199億元）。

當公司遭遇逆風時，向來重視人才的華為依舊展開人才儲備，吸引了近300位「天才少年團」，亦即大學畢業生中的佼佼者，有人一畢業就是200萬人民幣（約台幣904萬元）年薪，持續禮遇人才，為未來戰力鋪路。

員工為企業創造了價值，企業用高薪肯定員工的努力，無形中就增強了企業的凝聚力和向心力，周而復始，良性循環。「工資最好的時候，對老闆的經營成本最低，因為每個員工都會把老闆的生意，當做自己的事業，」黃至堯說。

（本文出自2022.4.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

人民幣 孟晚舟 創業

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