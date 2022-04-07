Fed要抽銀根、年撤1.1兆美元 市場終於意識到Fed玩真的

聯準會（Fed）官員已制定外界等候多時的「縮表」計畫，縮減資產負債表的步調為每月多達950億美元，估算下來，這代表Fed一年下來要從市場撤出超過1.1兆美元的資金，「抽銀根」的規模驚人，也難怪市場終於意識到Fed這回緊縮貨幣政策、對付40年來最熱通膨是「玩真的」。

Fed公布的上月會議紀錄顯示，預期最快從5月開始，每月縮表總額達950億美元，這樣的縮表步調比Fed在2017年至2019年上一輪縮表期間，每月削減500億美元資產的規模快了一倍。

會議紀錄公布後，美國科技股連續第二天重挫。以下是華爾街交易人士和策略師對Fed最新動向的看法：

Alpine Woods Capital Investors投資組合經理人杭特（Sarah Hunt）表示：「就算通膨高漲，市場直到近期前，一直沒有認真看待Fed帶來的威脅。」

杭特說：「即使Fed一直說即將升息，但市場在1、2月大跌後，一直忽略這一現實，並且寄望俄烏衝突可能會讓Fed暫緩行動，但這個想法現在已經消退。」

Miller Tabak + Co.首席市場策略師梅利（Matt Maley）表示：「投資人終於認清楚Fed將積極行動，就算這可能會對市場造成一些痛苦。Fed現在的首要之務是通膨。」

Infrastructure Capital Advisors投資長哈特菲爾德（Jay Hatfield）說：「這是個對量化緊縮的鷹派看法，這顯然有些奇怪，Fed主席鮑爾並沒有在他的記者會中給出任何暗示，因此我認為這令市場意外。這肯定令人失望。」

哈特菲爾德表示：「我認為他們可能賦予Fed理事布蘭納德預告市場的任務。我認為Fed政策從每月收購1,200億美元，到變成950億美元附買回是高度不穩定且魯莽的，而我認為市場在反映這點。它引起衰退風險。」