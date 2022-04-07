IEA連手釋油1.2億桶、油價重挫5%後反彈逾1% 金價持平

國際油價6日重挫超過5%，跌至3月中旬以來最低水準，但紐約輕原油期貨在亞洲7日清晨交易時段又反彈上漲逾1%。此前，國際能源署（IEA）成員國已同意共同釋出1.2億桶石油準備，美國將貢獻其中一半，以緩解俄羅斯入侵烏克蘭後引發的飆升油價；金價在多空拉鋸下持平，交易人士評估聯準會緊縮政策的路徑和通膨前景。

國際油價6日重挫超過5% 紐約原油期貨7日盤初反彈1%

布蘭特原油6月期貨結算價下跌5.57美元，報每桶101.07美元，跌幅5.2%；紐約原油5月期貨下跌5.73美元，跌幅5.6%，報每桶96.23美元。收盤時拋售加速，兩大指標合約均創3月16日以來的最低收盤水準。

不過，油價在急跌後又出現反彈，紐約輕原油期貨在亞洲7日清晨交易時段又反彈上漲逾1%，報每桶97.42美元。

IEA宣布將釋出1.2億桶石油以為油價降溫，其中一半的釋出規模將來自美國，其他IEA成員國將分擔其餘部分。消息人士說，美國的行動將是總統拜登已經宣布的1.8億桶戰略儲油釋出計畫的一部分。

另外，聯準會的會議紀錄顯示，聯準會原先計劃在最近一次會議上升息2碼，但由於烏克蘭戰爭，最終選擇較小幅度的升息。消息提振美元。

Tradition Energy市場研究主管Gary Cunningham表示 :「市場顯然圍繞聯準會和IEA的庫存報告做出反應。給了美元一些力量，油價下跌反映這一點。」

金價持穩 對通膨和烏克蘭戰的避險力道仍強勁

黃金現貨持平於每英兩1,923.50美元，美國黃金期貨收低0.2%， 報1,923.10美元。

儘管聯準會會議紀錄顯示，將積極縮表和升息，但黃金擁有做為避險和通膨避險工具吸引力，避險買盤仍強勁；另外，美元飆升至近兩年高點，卻也削弱黃金的吸引力。這些因素使得市場多空拉鋸，金價收盤持平。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「聯準會會議紀錄中確實沒有什麼大的意外，金價下行空間有限。」「市場原本預計就會升息2碼。」

其他貴金屬方面，銀漲0.4%，至每英兩24.40美元，白金跌1.5%，至953.88 美元，鈀金 跌2.2%，至2,189.43美元。