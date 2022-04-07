台積電、聯電ADR跌逾1% 台積重返溢價、日月光逆勢上漲
台股ADR周三（6日）繼續隨費半指數重挫，台積電、聯電ADR下跌逾1%，然而收盤跌幅已較盤中的3%跌幅收斂；台積電ADR較台北交易的股票價格從折價轉為溢價，溢價率為061%%，日月光逆勢收漲。
道瓊工業指數跌144.67點，跌幅0.42%，收34,496.51點，標普500指數跌43.97點，跌幅0.97%，收4,481.15點，那斯達克指數跌315.35點，跌幅2.22%，收13,888.82點。
費城半導體指數下跌75.86點，跌幅2.32%，收3,193.96點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.00 +0.72%
中華電 CHT 44.50 +0.14%
台積電 TSM 101.18 -1.29%
聯電 UMC 8.71 -1.80%
資料來源：彭博資訊
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