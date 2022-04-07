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4月颱最快今晚生成 吳德榮：預期大迴轉、直撲台機率低

台積電、聯電ADR跌逾1% 台積重返溢價、日月光逆勢上漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（6日）繼續隨費半指數重挫，台積電、聯電ADR下跌逾1%，然而收盤跌幅已較盤中的3%跌幅收斂；台積電ADR較台北交易的股票價格從折價轉為溢價，溢價率為061%%，日月光逆勢收漲。

道瓊工業指數跌144.67點，跌幅0.42%，收34,496.51點，標普500指數跌43.97點，跌幅0.97%，收4,481.15點，那斯達克指數跌315.35點，跌幅2.22%，收13,888.82點。

費城半導體指數下跌75.86點，跌幅2.32%，收3,193.96點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.00 +0.72%

中華電 CHT 44.50 +0.14%

台積電 TSM 101.18 -1.29%

聯電 UMC 8.71 -1.80%

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

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