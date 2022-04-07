美股四大指數續跌、費半跌2% 投資人憂Fed加速縮表

美股四大指數周三（6日）續挫，受科技股和大型成長股拖累，投資人正消化美國聯準會（Fed）稍早公布3月會議紀錄，市場更加擔心Fed對抗通膨、加速縮減資產負債表，將衝擊科技股和其他成長股。

道瓊工業指數跌144.67點，跌幅0.42%，收34,496.51點，標普500指數跌43.97點，跌幅0.97%，收4,481.15點，那斯達克指數跌315.35點，跌幅2.22%，收13,888.82點。

以科技股為主的那指連續第二日重挫逾2%。費城半導體指數跌2.3%，跌幅比前一日收斂。

輝達、Wolfspeed及萊迪思半導體（Lattice）等費半成分股重挫逾5%，拖累費半下跌。亞馬遜大跌3.2%，Google跌2.89%，蘋果跌1.85%，。

Fed最新的會議紀錄顯示，Fed已經敲定縮減資產負債表計畫，最快5月起每月縮表多達950億美元，決策官員普遍支持Fed加速升息、抑制通膨。

華爾街主要股指在會議紀錄發布前就已經大幅走低，此前一天，聯準會理事布蘭納德的發言引發了人們對聯準會採取更激進行動對抗通脹的擔憂。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「Fed下定決心抑制通膨，我們只希望並祈禱經濟實現軟著陸，而不會出現硬著陸，導致經濟衰退。」

在標普500指數的類股中，科技股和非必需消費品類股均跌約2.6%，標普500成長股指數跌約2%。公用事業股漲2%，醫療保健股和不動產類股分別漲1.6%。

在Fed公布會議紀錄前，美股三大指數已連續第二日下跌，因投資人繼續消化Fed理事布蘭納德5日的講話。

布蘭納德表示，Fed將有條理地升息和迅速縮減資產負債表，預料使貨幣政策在今年稍晚轉向「更加中性的立場」，並將視需要進一步緊縮貨幣政策。

Ameriprise全球市場策略師Anthony Saglimbene說：「布蘭納德原是偏鴿的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）委員之一，因此，當她力挺更激進的利率緊縮和政策以遏制通膨壓力，市場有點措手不及，我認為今天的股市行情仍還在消化這個影響。」

在個股方面，捷藍航空急跌8.7%，該公司對主動提出以36億美元收購廉航業者Spirit進行了有力辯護。