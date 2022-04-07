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Fed會議紀錄：最快5月起每月縮表950億美元

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）公布3月會議紀錄指出，Fed已經敲定縮減資產負債表計畫，最早將從5月開始每月縮表上限為950億美元，決策官員普遍支持Fed加速升息，以抑制通膨

會議紀錄指示，縮表將採取「流出（run-off）」方式，將每月到期公債與房貸擔保證券（MBS）所收回的本金最多留下950億美元，不再投入市場；其中公債為600億，MBS為350億美元；以每3個月為一階段，「如果市場情勢允許，時間可稍長一些」；估計一年的縮表金額略低於1兆美元。

紀錄中並顯示，決策官員並不排斥今年內更快速地升息；多位官員表示，如果通膨仍居高不下，或更強，一次或多次升息2碼可能適當。

目前市場預期今年內會兩度升息2碼，其餘四次會議將各升1碼；如果的確如此，則到年底時聯邦基金利率將達到「中性」水準，即2.3-2.5%之間。

依據縮表計畫，如果較長期公債到期金額未能達到縮表上限時，Fed將會縮減國庫券部位。官員們也考慮如果縮表流程「相當順利」，則Fed也可能會主動賣出MBS。會議紀錄指出，決策官員希望這次縮表的速度，比2017年時更快。

聯博投資機構經濟學者溫諾格瑞指出，Fed已經明確承認貨幣政策落後通膨大勢，因此現在必須迎頭趕上，加快緊縮腳步。

Fed 通膨 聯準會

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