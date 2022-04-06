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世銀：俄烏戰事 恐讓亞洲貧窮加劇

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
圖說：烏俄戰事持續下去恐不利亞洲經濟穩定發展。(Photo by Just Click's With A Camera on Flickr used under Creative Commons license)
圖說：烏俄戰事持續下去恐不利亞洲經濟穩定發展。(Photo by Just Click's With A Camera on Flickr used under Creative Commons license)

亞洲各國收入將繼續縮水！俄烏戰爭讓全球經濟發展成長放緩，石油價格上升、美元走強等後果，導致開發中國家政府照顧民眾的能力減弱，包括中國在內等亞洲國家經濟發展已被拖累，將使已受疫情衝擊、陷入困境的民眾失去原有的補助，生活更加匱乏。

俄烏戰事成最大風險

據《衛報》報導，俄烏戰爭是亞洲近年來面臨的最大風險，；而佔亞洲輸出86%的中國，預計今年經濟只成長5%，比世銀去年10月預估的減少 0.4%。這次報告包含東亞與太平洋地區共23個開發中國家，但不包含紐澳、新加坡與日本等已開發國家。

報告指出，雖然民生用品生產國及預算充裕的國家較可能妥善因應外部衝擊，但最近俄烏戰爭的影響將抑制亞洲多數地區的成長，一旦全球環境惡化加上各國無力反應，經濟成長將放緩至4%。諸如印尼、越南、馬來西亞與菲律賓預估成長5%，但仍可能更少。

物價上漲、購買力減少

經濟學家艾迪婭•馬托表示，如此不穩定因素將嚴重衝擊當地數百萬戶家庭，在疫情期間已約有800萬人重回貧窮生活，加上隨著價格上漲與購買力減少後，實際收入將進一步縮水。他指出，「問題在於政府能做什麼，當地經濟除了現有挑戰外還新增了這些衝擊。」

這次報告也指出，自從2019年以來，負債佔GDP佔比已增加1成的負債政府，將更無力提供經濟援助。增加的通貨膨脹由於石油價格至少比原先預期增加1%，也會減少貨幣寬鬆的空間。

疫情與戰事加劇貧窮

據《金融時報》報導，去年世銀就提醒約1億人將重回貧窮，代表每日生活費用不到1.9美元（約台幣55元）或是因為疫情首度成為貧窮。世界銀行副行長吉爾指出，雖然目前難預估戰爭的影響，但貧窮人口勢必會增加。

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俄烏戰爭 世銀

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