馬斯克1月底起幾乎每天敲進Twitter股票 共花26億美元

根據推特（Twitter）周二（5日）向美國證券交易委員會（SEC）呈報的文件，特斯拉執行長馬斯克自今年1月底開始，就幾乎每天敲進推特股票，到目前為止持有的9.1%股份，總共花了26.4億美元。

美國財經媒體CNBC報導，周二這份文件改以13D文件送交SEC，表示確認馬斯克有意更為活躍於推特的事業經營。周一推特還只是以13G文件揭露馬斯克的投資，該文件是針對較為被動、不擬控制或影響公司營運的投資人。

在呈送13D文件之前，推特與執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）周二都表示，推特將請馬斯克進入公司董事會。

這份最新文件顯示，馬斯克持有推特73,115,038萬股股票，或9.1%的公司股權；這些股票目前價值37.3億美元。馬斯克1月底就開始，幾乎每天都買入這家他個人十分愛用的社群媒體股票，時間持續到4月1日。

其中最大一筆購入是2月7日，當天他花1.76億美元買了逾480萬股。3月14日，馬斯克持股跨過5%門檻。

推特股價今年1月底為37.51美元，3月7日跌到今年以來最低價32.42美元。