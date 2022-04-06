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美經濟將遇「溫和衰退」！德意志銀行給出預測時點

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
德意志銀行預測美國經濟將自明年最後一季起陷入衰退。美聯社
德意志銀行預測美國經濟將自明年最後一季起陷入衰退。美聯社

德意志銀行（Deutsche Bank）周二警告，美國聯準會（Fed）對抗通貨膨脹的努力，將引發美國的經濟自明年最後一季起陷入衰退。

衰退的預測反映出外界愈來愈擔心，聯準會給經濟踩煞車會太猛，以致於不慎結束兩年前開始的復甦。

Matthew Luzzetti在內的德意志銀行經濟學家撰寫研究報告說：「我們不再認為聯準會能達成軟著陸，其較積極的緊縮貨幣政策會使經濟陷入衰退。」

通膨壓力已經擴大，引發外界對聯準會必須迅速升息才能控制物價的擔憂。德銀指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，能源和食品的大宗商品價格飆升。

德銀經濟學家預料，聯準會將在接下來的三次利率會議，每次升息兩碼，往明年中利率觸頂至逾3.5%邁進。聯準會上月升息一碼後，目前聯邦基金利率的目標區間在0.25%到0.5%之間。

德銀是首批預測美國經濟陷入衰退的大銀行之一。但德銀經濟學家表示，「美國明年會衰退的看法目前還不是共識。預料分歧狀況不會持續太久」。

由Jan Hatzius帶領的高盛集團經濟學家在周一發布的報告裡預測，經濟衰退「距離必然發生還差很遠」, 部分原因是消費者和公司行號「現金充裕」。

儘管德銀警告，衰退的確切時間和規模存在相當大的不確定性，但該銀行預測，美國經濟會在明年最後一季和2024年第一季萎縮，符合經濟衰退。

好消息是德銀認為此次衰退的不會像前兩次一樣既深且痛，而是「溫和衰退」，失業率在2024年可能達到逾5%的峰值，2009和2020年的失業率峰值都遠高於此，分別是10%和14.7%。

除升息外，德銀還預測聯準會會縮減8.9兆美元的資產負債表，明年底前至少減少2兆美元，相當於升息三或四碼。

聯準會 美國 德意志銀行

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