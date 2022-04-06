油價跌1%仍在百元之上 金價小跌 Fed偏鷹讓投資人縮手

國際油價、黃金和基本金屬周二（5日）普遍走低，聯準會官員發表的鷹派講話加劇市場的擔憂，投資人同時權衡美國、歐盟等對俄羅斯實施進一步制裁的前景。

油價走勢震盪 收盤跌約1%

布蘭特原油6月期貨下跌0.89美元，跌幅0.8%，收每桶106.64美元；紐約原油5月期貨下跌1.32美元，跌幅1.3%，收每桶101.96美元。

盤中稍早，油價上漲逾2美元，因日本產業大臣表示，國際能源署（IEA）仍在討論協調釋放石油準備的問題，許多交易商原先認為這已成事實。此後，油價在平盤上下震盪，但稍後隨著美元走強、市場意識到上海因疫情封城引發的需求疑慮，油價轉跌。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「美元今日稍早走軟之後又逐漸轉強，為今日油價回落提供額外動力。」

金價下跌 市場聚焦聯準會鷹派政策前景

現貨黃金5日收跌0.47%，報每英兩1,923.6美元；美國黃金期貨跌0.3%，至每英兩1,927.50美元。

金價周二下跌，因聯準會理事布蘭納德表示，最快5月起迅速縮減資產負債表，消息引發美國公債殖利率上升，且市場預期聯準會將進一步緊縮貨幣政策，抵銷西方可能對俄羅斯實施新的制裁而引發的對黃金避險需求的預期。美國利率上升增加持有非孽息黃金的機會成本。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，市場預期聯準會將採取更積極的行動來對付通膨，這令金價承受壓力。此外，美元指數上揚，觸及2020年5月來最高，抑制海外買家對黃金的需求。

基本金屬方面，鋅價回落，因冶煉廠贏得加工費大幅提高。倫敦金屬交易所鋅價5日下跌1.7％，結算價每噸4,296.50美元，較周一創下的2006年來最高收盤水準回落。