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美股四大指數齊跌、費半重挫4% Fed理事放鷹嚇到市場

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股四大指數5日齊跌，受科技股和成長股下挫拖累，美國聯準會（Fed）理事布蘭納德稍早發表的鷹派言論嚇壞投資人，他們擔心Fed可能採取激進的行動打壓通膨。路透
美股四大指數5日齊跌，受科技股和成長股下挫拖累，美國聯準會（Fed）理事布蘭納德稍早發表的鷹派言論嚇壞投資人，他們擔心Fed可能採取激進的行動打壓通膨。路透

美股四大指數周二（5日）齊跌，受科技股和成長股下挫拖累，美國聯準會（Fed）理事布蘭納德稍早發表的鷹派言論嚇壞投資人，他們擔心Fed可能採取激進的行動抑制通膨。

道瓊工業指數跌280.7點，跌幅0.8%，收34,641.18點，標普500指數跌57.52點，跌幅1.26%，收4,525.12點，那斯達克指數跌328.38點，跌幅2.26%，收14,204.17點。費半指數重挫4.53%，或155.13點，收報3,269.82點。

那指創下約一個月來最大單日跌幅，蘋果跌1.89%，亞馬遜跌2.55%。

布蘭納德5日表示，Fed將有條理地升息和迅速縮減資產負債表，預料使貨幣政策在今年稍晚轉向「更加中性的立場」，並將視需要進一步緊縮貨幣政策。

景順（Invesco）首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，布蘭納德的發言「讓市場明白，Fed準備變得更加激進，這勢必對股市造成負面影響，投資人擔心這會推升經濟衰退的可能性。Fed愈是激進，就愈難規劃經濟軟著陸。」

在標普500指數各大類股中，科技股跌2.2%，非必需消費品股重挫2.4%。公用事業股漲0.7%。

布蘭納德發表談話後，美國公債殖利率盤中觸多年來高點。市場將關注Fed預計今（6）日發布的決策會議紀錄。

投顧業者Chase總裁Peter Tuz說：「在本周剩下的交易日中，市場將受到利率和Fed有關利率的發言帶動。」

投資人持續關注俄烏危機，這場危機導致大宗商品價格上漲，使本已令人擔憂的通膨形勢進一步惡化。

美國服務業活動在3月有所回升，受惠於防疫限制措施取消，但俄國出兵烏克蘭導致燃料和其他大宗商品價格上漲，為許多企業帶來不確定性。在供應緊張持續之際，企業繼續面臨更高的成本。

社群平台推特上漲2%，延續前一日漲勢，推特表示，將邀請特斯拉執行長馬斯克加入董事會。

嘉年華郵輪公司漲2.4%，該公司稍早公布歷來最高的單周預訂量。美國廉航業者Spirit飆漲22.5%，稍早有報導表示，捷藍航空對該公司提出收購要約。

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