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台積電、聯電ADR重挫逾2% 台積ADR又轉為折價

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（5日）隨費半指數重挫，台積電、聯電ADR大跌逾2%，台積電ADR較台北交易的股票價格折價率為0.2%。日月光重挫超過3%。

道瓊工業指數下跌280.70點，跌幅0.8%，收34,641.18點；標普500指數下挫57.52點，跌幅1.26%，收4,525.12點；那斯達克指數重挫328.38點，跌幅2.26%，收14,204.17點。

費城半導體指數下跌155.132點，重挫幅度達4.53%，收3,269.818點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.95 -3.34%

中華電 CHT 44.44 -0.83%

台積電 TSM 102.50 -2.19%

聯電 UMC 8.87 -2.31%

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

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