亞馬遜衛星網路服務簽署多筆發射合約 追趕星鏈

美國科技業巨擘亞馬遜（Amazon）今天宣布為「古柏計畫」簽署多筆發射交易，將在地球低軌道部署衛星群，提供地球上用戶網路服務。

亞馬遜表示，它與阿利安太空公司（Arianespace）、藍源公司（Blue Origin）及聯合發射同盟（United Launch Alliance，ULA）簽訂的合約，是史上規模最大的發射載具商業採購案。

法新社報導，亞馬遜並未公布，實現「古柏計畫」（Project Kuiper）的總體花費及預定的衛星發射時程。

亞馬遜資深副總裁林普（Dave Limp）在聲明中表示：「我們還有許多工作要完成，但團隊已持續在我們衛星系統的各個方面不斷達成里程碑。」

他還說：「古柏計畫將在世界各地沒有網路服務或網路服務不足的地方，提供數以千萬計客戶高速且負擔得起的寬頻服務。」

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）已經將1500多枚衛星放上軌道，打造出「星鏈」（Starlink）網路服務網絡。

美國飛機製造業巨擘波音公司（Boeing）也已在去年底取得美國政府批准部署從太空提供網路服務的衛星，加入太空網路市場戰。

根據亞馬遜的說明，古柏計畫的目標是為缺乏可靠網路連線的地方，提供高速寬頻上網服務給家庭、學校、醫院、企業、救難單位和其他對象。

古柏計畫是由亞馬遜自家開發，並計劃善用亞馬遜其他部門已具備的業務能力，例如物流和雲端運算。而今天宣布合作的藍源公司，也是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的企業。

馬斯克則是與亞馬遜在雲端運算市場的最大競爭對手微軟（Microsoft）結盟，利用微軟的Azure平台提供「星鏈」衛星網路服務。