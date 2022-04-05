澳洲央行棄用「耐心」表達趨緊意向 澳幣勁升
澳洲央行周二維持利率不變於歷史谷底，但在會後聲明中刪除決策保持「耐心」的字眼，表達日後升息的意向。澳幣應聲走揚。
澳洲央行一如市場預期，將其官方隔夜拆款利率保持在0.10%，並表示將密切關注未來的薪資成長和通貨膨脹的數據，做為未來政策指引。
澳洲央行總裁洛威在一份聲明中說：「在未來幾個月里，理事會將取得關於通膨和勞動力成本演變的重要補充證據。」
聲明中說 ：「理事會在制定政策時將評估此證據和其他新公布的資訊，以支持澳洲的充分就業並符合目標的通膨結果。」
聲明發布後，澳幣兌美元一度觸及0.7609美元，升值0.8%，達到0.7606美元。
若澳洲央行接下來幾個月升息，這將2010年來首度升息，追隨其他主要央行的腳步。
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