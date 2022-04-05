澳洲央行棄用「耐心」表達趨緊意向 澳幣勁升

從一戰之後，美元逐漸取代英鎊，進而成為世界霸主，這其中有一個最主要的助力，就是石油美元！全世界任何國家要購買石油，一定要用美元，而美國又是發鈔國，這是美國奠定百年霸主最大的基業。

2022-04-05 11:10