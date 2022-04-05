快訊

東吳確診＋1、線上教學至4月11日 使用這兩教室要注意

獨／檢疫縮短10天沒用 機組員無奈拖2年就醫一查已罹癌

受俄烏戰爭影響 世銀下修中國大陸及東亞今年經濟成長預測

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
世銀將中國大陸經濟今年經濟成長率預測由5.4%降為5.0%。歐新社
世銀將中國大陸經濟今年經濟成長率預測由5.4%降為5.0%。歐新社

世界銀行下修東亞和太平洋地區2022年經濟成長預測，連同中國大陸也被下修，以反映俄羅斯入侵烏克蘭帶來的經濟衝擊。

世銀周二早上公布《東亞與太平洋地區經濟半年報》預測，發展中東亞和太平洋地區今年經濟成長料為5.0%，低於去年10月預測的5.4%。中國大陸經濟今年預料也會成長5.0%，同樣低於上次預測的5.4%。

世銀警告，若局面惡化，且官方因應措施不力，東亞和太平洋地區經濟成長可能減緩至4.0%。

更新的預測反映俄羅斯入侵烏克蘭對這地區的打擊，對進口能源產品的國家衝擊尤深。下修的理由還包括美國利率上升和中國經濟成長放緩。此外，世銀說，供應鏈衝擊持續拖累製造商並推高價格。

世銀東亞首席經濟研究員 Aditya Mattoo 說：「本地區遭逢三重衝擊。」其中俄烏戰爭導致糧食和燃料價格上漲、金融動盪、全球信心下滑，是「最嚴重的風險」。

Mattoo 指出，由於東亞地區面臨的衝擊不只一端，因此俄羅斯入侵烏克蘭更加讓人憂心。他指出，新冠肺炎疫情、中國大陸結構式走緩、以及通膨高漲可能引發美國加速升息，都是東亞要應付的狀況。

世銀 俄羅斯

延伸閱讀

俄烏戰爭恐打破美元霸權？ 謝金河：人民幣可能是另一個戰場

英外相：西方應硬起來 人權理事會容不下俄羅斯

海空運承壓 Q1獲利不妙

台股成長型ETF 優選

相關新聞

俄烏戰爭恐打破美元霸權？ 謝金河：人民幣可能是另一個戰場

從一戰之後，美元逐漸取代英鎊，進而成為世界霸主，這其中有一個最主要的助力，就是石油美元！全世界任何國家要購買石油，一定要用美元，而美國又是發鈔國，這是美國奠定百年霸主最大的基業。

英特爾CEO再度來台灣 將拜訪台積電與供應商

英特爾執行長基辛格正在前往亞洲拜訪客戶和供應商的途中。知悉其行程的消息人士透露，此行將到訪台灣並拜訪台積電，是他繼去年1...

擺脫衰退擔憂 科技領漲股指

史坦普500指數和那斯達克綜合指數上漲，因交易員擺脫對經濟衰退的擔憂，買進第1季遭受重創的科技股。

成為推特最大股東 馬斯克發起民調：想要編輯按鍵嗎？

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克成為社群網站推特（Twitter）最大股東後，今天在他擁有8039萬追隨者的推...

FT：全球化恐畫下句點

美國最大進口港洛杉磯，今年2月的吞吐量創開港115年來最高紀錄。但這忙碌的海上貨運場面，金融時報（FT）報導，專家憂慮可...

俄擬擴大盧布支付機制

克里姆林宮3日表示，總統普亭要求以盧布購買俄國天然氣的作法只是原型，盧布支付機制未來將擴大到其他主要出口商品上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。