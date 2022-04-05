快訊

台灣大明起至15日居家上班 接種2、3劑始得進辦公室

清明節2時段備888元就能發財！12生肖藏錢母位置出爐

日央行總裁說日圓最近貶得有點快 日圓應聲轉強

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
日本銀行（央行）總裁黑田東彥。
日本銀行（央行）總裁黑田東彥。

日圓兌美元直直落，日本央行總裁黑田東彥今（5）日上午終於針對日圓走勢，做出到目前為止最清楚的評論。他在國會答詢時說：日圓最近似乎貶得有點快。黑田的話一說完，日圓兌美元匯率由122.86稍微轉強到122.38。

一星期前，日圓兌美元匯價曾經跌破125日圓兌1美元關卡，觸及2015年夏季以來最低點；日本央行保持淡定已經一周。

黑田告訴日本國會：「匯率走勢長期而言，例如過去10年，波動是類似的，不過要指出的是，最近匯率的變動似乎有點快。」

近期日圓大貶增添決策者的擔憂，主要是日圓走弱更加放大了近40年漲最兇的能源價格，上季經濟恐快又要再現萎縮。這也引發市場盛傳日本央行將會調整政策因應，不過黑田一直否認此一可能性。

澳洲國民銀行（NAB）外匯策略主管Ray Attrill表示，黑田今天的談話顯示日本央行沒有被最近幾周的日圓貶勢嚇到。

黑田在國會重申，弱勢日圓對整體經濟是正面的。衝擊程度取決於經濟結構的變化。他說：「我們會時續密切關注滙率，因為其對經濟與通膨有重大影響。匯率要反映經濟與財政的基本面，這點很重要。」

日本央行 外匯

延伸閱讀

美財政部切斷俄在美帳戶債務償付 俄只剩三個不利選項

突尼西亞重回專制？總統解散國會

美520億美元晶片法案有進展 參院版過關、將與眾院協商

高雄綠主委改選兩大派系廝殺 正國會動向受關注

相關新聞

俄烏戰爭恐打破美元霸權？ 謝金河：人民幣可能是另一個戰場

從一戰之後，美元逐漸取代英鎊，進而成為世界霸主，這其中有一個最主要的助力，就是石油美元！全世界任何國家要購買石油，一定要用美元，而美國又是發鈔國，這是美國奠定百年霸主最大的基業。

擺脫衰退擔憂 科技領漲股指

史坦普500指數和那斯達克綜合指數上漲，因交易員擺脫對經濟衰退的擔憂，買進第1季遭受重創的科技股。

FT：全球化恐畫下句點

美國最大進口港洛杉磯，今年2月的吞吐量創開港115年來最高紀錄。但這忙碌的海上貨運場面，金融時報（FT）報導，專家憂慮可...

俄擬擴大盧布支付機制

克里姆林宮3日表示，總統普亭要求以盧布購買俄國天然氣的作法只是原型，盧布支付機制未來將擴大到其他主要出口商品上。

日央行總裁說日圓最近貶得有點快 日圓應聲轉強

日圓兌美元直直落，日本央行總裁黑田東彥今（5）日上午終於針對日圓走勢，做出到目前為止最清楚的評論。他在國會答詢時說：日圓...

台商打進印度電子支付藍海 推出悠遊卡鑰匙圈

台商開發「印度版悠遊卡」，打進印度電子支付藍海，最近乘勝追擊推出鑰匙圈版產品，希望帶來更安全、易於控管的電子消費體驗，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。