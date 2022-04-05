日央行總裁說日圓最近貶得有點快 日圓應聲轉強

日圓兌美元直直落，日本央行總裁黑田東彥今（5）日上午終於針對日圓走勢，做出到目前為止最清楚的評論。他在國會答詢時說：日圓最近似乎貶得有點快。黑田的話一說完，日圓兌美元匯率由122.86稍微轉強到122.38。

一星期前，日圓兌美元匯價曾經跌破125日圓兌1美元關卡，觸及2015年夏季以來最低點；日本央行保持淡定已經一周。

黑田告訴日本國會：「匯率走勢長期而言，例如過去10年，波動是類似的，不過要指出的是，最近匯率的變動似乎有點快。」

近期日圓大貶增添決策者的擔憂，主要是日圓走弱更加放大了近40年漲最兇的能源價格，上季經濟恐快又要再現萎縮。這也引發市場盛傳日本央行將會調整政策因應，不過黑田一直否認此一可能性。

澳洲國民銀行（NAB）外匯策略主管Ray Attrill表示，黑田今天的談話顯示日本央行沒有被最近幾周的日圓貶勢嚇到。

黑田在國會重申，弱勢日圓對整體經濟是正面的。衝擊程度取決於經濟結構的變化。他說：「我們會時續密切關注滙率，因為其對經濟與通膨有重大影響。匯率要反映經濟與財政的基本面，這點很重要。」