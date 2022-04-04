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日本上周打贏公債殖利率保衛戰 市場認為撐不了太久

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
黑田和首相岸田文雄會面後表示，固定利率操作不會直接影響匯率。歐新社
黑田和首相岸田文雄會面後表示，固定利率操作不會直接影響匯率。歐新社

日本銀行（央行）上周連續四天無限量大買公債，向投資人展現鎖定利率趨近於零的強硬立場，也導致日圓貶到2015年來谷底。市場人士認為，在全球升息環境下，不僅日銀難以堅持，日圓也可能繼續走貶。

鑒於全球各地通膨高漲，決策官員不是收回刺激措施，就是調高利率，但日銀始終不為所動，以實質通膨仍然欲振乏力為由，堅持讓利率維持谷底。不過，市場認為，全世界紛紛升息對抗通膨之際，日銀很難持續壓抑公債殖利率於目標水準。澳洲即是一例。在市場數周來的壓力下，澳洲央行已於去年11月放棄殖利率目標。

日債殖利率今年2月上揚時，日銀一度宣布無限量買進10年期公債，將公債殖利率壓到0.25%目標之下。上周一，日銀又開始大買公債，投資人則一副「放馬過來」的態勢，將殖利率推升至0.25%的防線。

但日銀決策者也展現毫不退讓的立場，隨即祭出無限量購債三天的計畫，且周二購債幅度更大，首度出現持續干預的現象。

瑞穗證券首席市場經濟學家 Yasunari Ueno 說：「由於擔心會導致日圓走低，日銀等到最後一刻才實施固定利率操作。」日銀宣布連續購債的消息後，日圓兌美元上周二一度跌破125關卡，這是外界認為日銀總裁黑田東彥所能容忍的價位。

上周三是個轉折點，除固定利率操作外，也廣泛買進更長期限的債券。黑田和首相岸田文雄在一次象徵性的會面後表示，如此操作不會直接影響匯率，暗示相較於日圓，殖利率才是日銀的重點。 周三大舉干預過後，日銀成功將10年期公債殖利率控制在0.25%以下。三天下來，日銀一共買進2.9兆日圓（237億美元）的公債。

不過，高盛全球外匯策略主管 Zach Pandl 指出，在其他經濟體高通膨和升息的環境下，堅守殖利率是「難以為繼的」。法國興業策略師 Kit Juckes 則認為，日銀不在乎日圓，做空日圓還有空間。

通膨 澳洲

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