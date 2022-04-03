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不僅限於天然氣 克宮發言人：盧布支付將擴及其他商品

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
俄國3日稱盧布支付計畫將擴及天然氣以外的商品，圖為盧布紙鈔及硬幣。新華社
俄國3日稱盧布支付計畫將擴及天然氣以外的商品，圖為盧布紙鈔及硬幣。新華社

克里姆林宮發言人佩斯科夫3日表示，在美國壓力之下，並非所有國家都能表明自己的立場，並稱盧布支付計畫未來將適用俄國出口的其他商品，但未提到將於何時開始實施。

他在接受俄國電視台「第一頻道」（Rossiya-1）專訪時說：「顯然，美國以二級制裁當作要脅。當然，所有人都處於美國可怕的壓力之下，並非所有國家都有膽明確表明自己的主權立場。」

當談到盧布支付俄國天然氣時，佩斯科夫說道：「實際上，歐洲以前是用歐元付款的，以後也會用歐元支付，以合約中指定的貨幣支付，但與此同時，最終付款仍將以盧布形式支付給賣方，即俄羅斯天然氣工業股份公司。他們用歐元購買盧布，再用盧布支付」。

佩斯科夫還表示，他毫不懷疑盧布支付計畫未來將擴及新的商品類別，且在俄國對外經貿關係中的占比將愈來愈大。

美國 俄羅斯

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