為確保半導體等戰略物資供應 美日擬拉攏韓國、東盟建立「印太框架」

集微網消息，4月1日，據韓媒ETNews報道，美國和日本兩國政府將在搆建有關半導體等供應鏈的新框架方面展開合作，並計劃拉攏韓國和東盟參與。這也被認為是將降低對中國經濟依賴的措施。

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據日經報導，美國將在今年內建立以戰略物資穩定供應等為目的的「印度-太平洋經濟框架（IPEF）」。其搆想是具有自由和民主主義等共同價值觀、能相互信賴的國家之間建立經濟圈，但具體細節尚未披露。

報導稱，美國政府最近向日本有關部門寄送了旨在推動東盟加入的文件草案，並啓動了相關措辭的調整。鑑於東盟國家與中國聯系密切的國家不在少數，將使用避免過度刺激中國的表述，以使各國容易加入該框架。

考慮到俄烏衝突和新冠疫情導致的全球經濟動蕩，美國將與日本等友好國家重建供應鏈，力爭降低經濟安全保障方面的風險。

日經預測，美國也將呼訏韓國參加合作，但也存在難題。

據日本政府高官透露，美國2021年曾尋求日韓兩國盡早設置有關確保半導體的工作組織，還表示存在讓尖端半導體製造商台積電所在的中國台灣加入的方案。

如果日美韓和中國台灣在半導體領域合作，它們將在全球獲得70%以上的生產份額。東南亞的半導體投資正在增加，也有望成為將來的生產基地。

報導稱，2019年日本政府對韓國實施的出口限製將成為吸引韓國參與的障礙。不過，據預測，美國將要求韓國新政權與日本合作。