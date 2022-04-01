澳央行62年來首見女性副總裁 成總裁熱門接班人
澳洲央行周五（1日）發布聲明，任命布拉克（Michele Bullock）為該行副總裁，任期五年，立即生效。這是澳洲央行成立62年以來首次出現女性副總裁，顯在糾正數代以來都由男性占據高層主導地位而採取的進一步措施，布拉克也因此成為接班現任總裁洛威（Philip Lowe）的大熱門人選。
澳洲央行的男女比例失衡反映澳洲民營部門的問題。儘管各公司董事會逐步追求性別平衡，但在女性擔任執行長的例子仍然少之又少。
洛威在2016年上任時誓言改善性別失衡現象。澳洲央行在他的帶領下，兩性薪資差距由16%縮小到14.5%，儘管目前澳洲的兩性薪資差距為22.8%。澳洲央行解釋，差距是因為大部分女性，相較於男性，擔任職級較低的工作。根據澳洲央行的年報，管理職位有34.4%由女性擔任，七席執行理事會裡有四席是女性。
這與其他各國央行都有女性出頭，對比仍舊強烈，比方美國聯準會曾由現任財長葉倫擔任主席，目前帶領歐洲央行的是拉加德，亞洲也有部分國家由女性執掌央行和金融監管業務。
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