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日經：避免晶片危機 美日擬邀東協加入印太經濟架構

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國今年主導建立新的印太經濟架構，其中強化晶片供應鏈是一大重點。 路透
美國今年主導建立新的印太經濟架構，其中強化晶片供應鏈是一大重點。 路透

日經亞洲今（1）日報導，美國與日本將邀請東南亞國協（ASEAN）會員國加入美國正在主導建立的新印太經濟架構。此架構希望避免半導體與其他戰略物資出現短缺，降低對中國大陸的依賴。

華府今年尋求在可信賴的、同是具有自由、民主價值觀的夥伴國家之間，規劃多邊經濟合作關係，目前細節尚未公布。

日經指出，高層官員透露，美國去年秋天同時向日本、南韓提議就半導體供應合組工作小組。當時也有提議將台灣納入。因為台灣供應全球製程最先進的晶片。

然而過了六個月後，方案沒有進展。主要是日本與南韓原本就有磨擦，日本2019年即開始限制特定製造晶片所需的物料輸往南韓，再加上其他爭議，兩國外交關係冰冷。最近南韓總統改選，願意與東京改善關係的尹錫悅勝出，預期華府會把握機會促成日韓合作。

日經強調，美國、日本、南韓再加上台灣，生產全球逾70%的晶片；同時在東南亞國家，半導體產業相關投資正快速增長。彼此建立起夥伴關係的話，可以為台灣周邊萬一有衝突時預做準備。北京一直企圖要統一台灣。

美國貿易代表戴琪周四表示，與台灣和其他有興趣參與的印太夥伴對話仍在進行，尚未就成員資格做出決定。

據了解，美國最近向日本發出一項草案，以鼓勵東協國家參與新印太經濟架構為目標。美日兩國現正研究說帖措辭，不激怒中國，又能讓東協成員更容易加入新印太經濟架構。

美國發給日本的這份文件中強調了新印太經濟架構中，半導體與潔淨能源是優先合作領域，參與的國家要擴大合作，確保取得所需材料。同時，文件也特別提及新架構尊重勞動準則，暗示被指控在新疆強迫人民勞動的中國大陸將不受歡迎。

全球經濟先遭遇新冠疫情重擊，現又因俄烏戰爭引起混亂。美國主導的新經濟架構，希望改建立起以日本這類友好國家為中心的供應鏈，降低威脅經濟安全的風險。

美方草案文件顯示，其主導的這個新印太經濟架構，不只是純粹的經濟安排；美國說，地區內的經濟與外交政策利益密切相關。

半導體

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