美元攀升 本季漲2.8% 避險資金帶來支撐
美元周四上漲，俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判缺乏進展，提振對避險美元的需求，同時美國宣布釋出史上規模最大的戰略儲油，試圖緩解戰爭帶來的能源衝擊。
美元指數漲0.5%至至98.31，今年以來漲幅高達2.8%。歐元兌美元跌0.8%，至1.1068美元。
美元兌日圓跌0.2％至121.61日圓，受到美國公債殖利率走低和油價下跌的打壓，盤中觸及低點121.28。美元兌日圓本季升值了5.8%。
加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，月底和季底的資金流動給市場帶來了一些額外的波動，但在周五美國非農就業數據公布之前，交投可能受到壓抑。
美國總統拜登表示，從5月開始，每天將從戰略儲油釋出100萬桶原油，將實施六個月。拜登說 ，美國政府已經在與國際能源署(IEA)的盟友合作，協調釋出儲油，每天向全球市場的總釋放量將遠多於100萬桶。 消息傳出後，原油價格應聲急挫。
本周俄烏和談推動停火燃起的希望愈發黯淡。烏克蘭軍隊準備迎接俄軍對烏東南部的新一輪攻擊。雙方計劃於周五恢復和談。
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