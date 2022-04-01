國際油價重挫 美國釋放戰略儲油 金價本季漲逾6%

國際油價周四大跌逾7%，美國總統拜登為遏制高漲的能源成本，決定每天從戰略儲油中釋放約100萬桶原油。黃金創下近兩年來最大單季漲幅，因投資人對戰爭、通貨膨脹和全球經濟前景的疑慮加劇，使黃金避險的吸引力恢復。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

紐約原油期貨跌至每桶100美元關卡。美國表示，將釋出歷史上最大規模的戰略儲油，總量可能高達1.8億桶。白宮表示，拜登的計畫旨在為美國秋季之前增加過渡性的供應，秋季國內產量預計將會增加。

儘管周四下跌，但由於俄羅斯入侵烏克蘭擾亂全球市場，油價3月仍創下4.8％的漲幅。入侵行動刺激了通貨膨脹，推升從燃料到食品等各種商品的成本。此外，俄羅斯出口量減少使本來已經很緊張的市場雪上加霜。

過去六個月中，拜登已經兩度下令釋放美國儲油，但對於遏制油價上漲幾乎毫無效果。美國在計畫投放戰略儲油的同時，還透過外交力推國際能源署協調全球採取同樣行動。

美國大規模釋放儲備油「將減少必要的、價格引發的需求破壞」，高盛集團分析師Damien Courvalin在給客戶的一份報告中寫道。「然而，這仍然還是動用石油庫存，而不是未來多年可持續的供應來源」。

OPEC+聯盟在周四的會議上同意將5月份日產量增加43.2萬桶。此次產量會議僅僅12分鐘就結束。

5月交割的西德州中級原油（WTI）下跌7.54美元，結算價報每桶100.28美元；周四到期的5月布蘭特原油合約下跌5.54美元，至每桶107.91美元。交投更為活躍的6月合約下跌6.73美元，至每桶104.71美元。

就第1季而言，WTI上漲35.6%，布蘭特原油漲37.1%。

黃金創近兩年來最大單季漲幅

在2021年出現下跌後，市場動盪幫助推動黃金今年上漲逾6％。

「避險資金流入是黃金的遊戲之道，」道明證券分析師Bart Melek 在一份報告中表示，「只要停火談判和局勢降級方面的實質性進展仍然難以捉摸，避險資金可能使金價繼續獲得支撐」。

現貨黃金紐約時間下午1:40上漲0.8％至每英兩1,947.80美元；本季創下2020年年中以來最大的單季漲幅。紐約商品交易所6月交割黃金期貨上漲0.8％，結算價報1,954美元。鈀金和白銀周四上漲，白金下跌。

錫現貨溢價創新高

LME的錫現貨溢價達到創歷史新高，這種狀況通常代表供不應求。現貨價格高於期貨價格的現象持續了一年多。

隨著庫存再度達到低水平，日益嚴重的現貨溢價可能引發買家的警覺。2021年第4季交易所庫存增加，有助緩解了供應疑慮，但庫存仍處於歷史低位，並且最近幾天一直在下降。LME跟蹤的庫存本周已下降10%至2,100噸，為五個月來最大降幅。

倫敦時間下午5:51，3個月錫期貨漲1%，結算價每噸42,910美元；現貨合約的價格要高出950美元。

其他金屬漲跌互見，鎳價下跌2.4%，鋅價上漲0.6%。