台積電ADR跌2.3% 隨費半下跌 較台北股票交易再現折價
台積電ADR周四（31日）跌2.3%收報104.26美元，較台北交易股票折價0.01%，隨費城半導體指數下跌。聯電ADR跌近2.8%，較台北交易股票折價3.3%。
美股三大指數周四（31日）續跌，道瓊工業指數重挫550點、標普500指數寫下兩年來最大單季跌幅，市場持續關注俄烏衝突和這個事件對通膨的影響，以及美國聯準會（Fed）將如何採取行動因應通膨。
道瓊工業指數重挫550.46點，或1.56%，收報34,678.35點，標普500指數跌72.04點，或1.57%，收報4,530.41點，那斯達克指數跌221.75點，或1.54%，收在14,220.52點。費半指數跌近2.3%。
台灣加權股價指數跌47.09點，收報17,693.47點，台積電跌0.5%，收在597.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 101.48 -2.21 103.5 -1.95
中華電 CHT 127.25 -0.22 127 0.19
台積電 TSM 596.93 -2.32 597 -0.01
聯電 UMC 52.22 -2.77 54 -3.3
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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