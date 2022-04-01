平穩油價 拜登釋出1.8億桶戰略儲油、要求石油公司增產

美國總統拜登31日在白宮宣布兩項措施，盼降低居高不下的汽油價格；他說，未來半年內每天釋出100萬桶戰略儲油，並要求石油公司增產，否則就開罰。

白宮官員表示，釋出總量將達1.8億桶，以銜接疫後美國和全球石油產量回升；待油價回穩再補充儲油，也有助油氣產量。

俄烏開戰後，美國和西方國家相繼宣布全面禁止或減少進口俄國油氣，造成全球能源價格大漲；美國汽車協會（AAA）公布今日汽油均價為每加侖4.2美元，但今年初的汽油價格為3.3美元。

拜登表示，不到三個月內，汽油價格上漲近1美元，理由是俄羅斯總統普亭發動的戰爭。

拜登表示，若要降低汽油價格，就要提高供應量，近年來利潤豐厚的石油公司可以增加產量，啟動閒置油井增加產量降低油價，讓美國人民喘口氣。

拜登表示，現在是全球面臨危險的時刻，是美國家庭面臨痛苦的時刻，也是愛國的時刻；他感謝那些已宣布增產的石油公司，也將懲罰那些租用聯邦土地卻不提高產量的石油公司。

拜登表示，目前油氣業者在聯邦土地上共有近9000張已經批准但未動用的生產許可證，呼籲國會通過立法讓這些公司繳納閒置費。

白宮官員表示，這項決定是和歐洲在內的盟友協調做成，但官員拒絕透露其他國家是否也會跟進，宣布釋出儲油。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這已經是拜登政府第三次宣布釋出儲油，去年11月美國宣布釋出5000萬桶原油，當時號稱是有史以來最大規模的釋油；國際能源總署（IEA）3月1日宣布，同意釋出6000萬桶原油，美國將負責其中一半，每天釋出200萬桶，為期30天。

但兩次釋油都未能有效降低油價。

Axios報導，美國戰略儲油超過5.68億桶；CNN報導，美國每日消耗約2000萬桶石油，全球每日消耗量為1億桶。