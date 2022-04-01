普京簽政令 俄天然氣周五開始只收盧布？

（德國之聲中文網）按照普亭的說法，從4月1日開始，俄羅斯出口天然氣只接受盧布作為支付貨幣。這位俄羅斯國家元首表示，他已經簽署了一份相關行政命令。外國客戶要從俄羅斯購買天然氣，就必須在一家俄羅斯銀行開設盧布賬戶。

普亭表示，"如果無法以這種方式進行支付，我們將視為買家拖延貨款，他們將承受所有因此而造成的後果……沒人會賣東西不收錢，我們也不是在做慈善。也就是說，現有合同將終止。"

迄今為止，西方國家拒絕以盧布購買俄羅斯天然氣。

在克裡姆林宮公布這一消息後，德國總理肖爾茨發表聲明稱，與俄羅斯簽署的供氣合同中寫明以歐元支付。他已經對普京說明，將繼續照此執行。德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）本周三也曾強調，普京在與肖爾茨電話通話時保證，"對於歐洲合同伙伴來說，一切都不會改變。"

據稱，普亭對德方表示，4月1日開始生效的"盧布買天然氣"法案不會對歐洲合同方造成影響：歐洲人依然可以用歐元支付，並按照慣例直接將款項匯給俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank）--後者並未受到西方對俄制裁。然後由該銀行將歐元轉成盧布。

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】