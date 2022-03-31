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路透：基辛格去年工資是英特爾普通員工的1711倍
集微網消息，自基辛格去年2月擔任英特爾CEO以來，其2021年薪酧達到1.786億美元，其中包括目標價值約1.1億美元的一次性新聘用股權獎勵，是英特爾普通員工的1711倍。
據路透社報道，相比之下，英特爾前任CEO鮑勃·斯旺2020年的薪酧是普通員工的217倍，而基辛格的薪酧也比鮑勃·斯旺2020年的薪酧高出約698%。
英特爾已要求股東在5月12日的年度股東大會上投票支持其高管薪酧。公司沒有立即回應路透社的置評請求。
美國的高管薪酧一直在上漲。2021年，蘋果CEO蒂姆·庫尅的收入是該公司員工平均工資的1447倍。盡管代理諮詢公司Institutional Shareholder Services極力反對，但蘋果股東還是批準了薪酧方案。
在執掌英特爾之後，基辛格公佈了公司轉型戰略，以重新奪回其在半導體行業的主導地位。本月早些時候，英特爾公佈了一項880億美元的投資計劃的初步細節，該計劃涵蓋六個歐盟國家，其中包括在德國的一項大規模投資。
英特爾的股價2021年上漲了6.8%，而2020年由於面臨製造危機和競爭壓力，該公司股價下跌了約17%。
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