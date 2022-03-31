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蘋果放棄對閱讀器app抽佣 傳將從金融領域「突圍」

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司20日宣布，允許閱讀器app提供外部連結收費，以避開抽佣。美聯社
蘋果公司20日宣布，允許閱讀器app提供外部連結收費，以避開抽佣。美聯社

蘋果公司周三宣布，所謂的「閱讀器app」將可以在他們的app內提供外部連結，讓用戶註冊登入或管理帳戶。

這是蘋果去年的承諾，也是與日本公正交易委員會達成的和解協議的一部分，適用於提供雜誌、報紙、影片、書籍、語音、音樂或影音等內容者。閱讀器app包括了蘋果App Store裡的一些高人氣應用程式，例如Spotify和Netflix。

蘋果先前禁止app開發商引導用戶連結到自家網站註冊付費，要求他們必須使用蘋果的App Store支付系統，同時收取15%到30%的佣金。新政策則允許特定app避開蘋果的抽佣。

這項規定並非所有app一體適用。提供應用內購買的遊戲——他們構成蘋果App Store的大部分營收——仍必須使用蘋果的支付系統。至於以數位內容為特色但專注於其他用戶的app，例如社群網站，也不符合條件。

蘋果在開發者網頁上貼文表示，感興趣的app開發商可向蘋果提交申請。蘋果的App Review審核程序會核准其更新。提供的連結必須是標準連結，不能用按鈕，而且必須包含連結網站的域名。

蘋果也設定其他限制，例如任何符合條件的app不能再提供應用內購買，這個app也不能提供與真人進行的即時服務，例如課業輔導或健身訓練。那些仍然必須透過App Store支付系統。

雖然放棄對閱讀器app的抽佣，但蘋果有進軍金融界的更大雄心壯志。根據知情人士，蘋果正為未來的金融產品，開發自己的支付處理技術和基礎設施，這是蘋果想減少仰賴外部合作夥伴的一部分努力。

因相關計畫尚未公開而要求匿名的人士說，這是一項長達多年的計畫，能將眾多金融工作內部化，其中包括支付處理、放貸風險評估、詐欺分析、信用查核，以及包括爭議處理在內的其他客服功能化。

此舉將讓蘋果在金融服務領域更具實力，打造強大的產品陣容，目前已經包括蘋果品牌信用卡、點對點支付、錢包app，以及商家用iPhone接受信用卡支付的機制。根據彭博資訊，蘋果也在開發自己的硬體訂閱服務和Apple Pay交易的「先買後付」功能。

這項方案有一部分的內部代號稱做「突圍」，凸顯脫離現有金融體系的構想。

消息一出，蘋果現有合作夥伴「臉都綠了」，股價周三都下滑：CoreCard暴跌12%、Green Dot重挫5%、高盛也跌1.2%。

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