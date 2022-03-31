美元走貶、通膨數據讓歐元走強 日圓從七年低點回升

隨著美國公債殖利率下滑，美元周三（30日）連續第二天走低，貶至近兩周低點。在西班牙和德國公布了高於預期的通膨數據後，歐元升值。

美元指數下跌0.57%，至97.861點，盤中曾觸及3月17日以來的最低水準。

美元指數下跌的原因之一是歐元走強，歐元在周二已反彈，此前俄羅斯在和平談判中承諾減少對基輔的攻擊。

歐元兌美元升值0.66％至1.1159美元。

歐洲債券殖利率普遍走高；儘管歐洲央行總裁拉加德強調要漸進緊縮政策，而且俄羅斯員重新部署部隊以圖控制烏克蘭頓巴斯地區，但在歐元區的一些通膨數據公布之後，交易員仍然預期的歐洲央行將提前升息；德意志銀行分析師建議買入歐元，表示有利於歐元的一些因素出現。

初步數據顯示，由於天然氣和石油產品價格飆升，德國3月年通膨率升至40多年來的最 高水準；西班牙3月通膨率也達1985年5月以來最高水準。

日圓兌美元升值0.85%至121.83日圓，從周一觸及的七年低點進一步反彈，此前日銀（日本央行）總裁黑田東彥和首相岸田文雄舉行會議，增加外界對官方對日圓下跌不滿程度的猜測。