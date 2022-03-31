油價大漲3%因俄國食言繼續轟炸 鎳價漲逾3%

國際油價周三（30日）上漲約3%，因俄羅斯軍隊繼續轟炸烏克蘭首都基輔郊區，莫斯科表示與烏克蘭的和談沒有突破，使俄烏戰爭結束的希望消退，另一方面，美國原油庫存再次減少也凸顯供應吃緊；金價從一個月來低點回升，因美元走貶；倫敦市場鎳價在清淡交投中走高，帶動基本金屬攀升。

國際油價大漲3%

紐約原油5月期貨收盤上漲3.58美元，漲幅3.4%，結算價報每桶107.82美元；布蘭特原油5月期貨上漲3.22美元，結算價報每桶113.45美元，漲幅2.9%。

俄羅斯在周二承諾縮減在基輔周圍的行動後，周三又繼續猛烈轟炸，西方認為這是俄軍在遭受重大損失後重新集結的策略。克里姆林宮表示和平談判沒有突破，而烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯正在派遣增援部隊。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「在被騙過一次之後，許多在和談後賣出合約的交易商不太可能在下次俄烏談判後再發出樂觀信號時，犯同樣的錯誤。」

美國能源資訊署（EIA）周三表示，美國上周原油庫存下降340萬桶，降幅大於預期，至4.1億桶，為2018年9月以來的最低水準。

克里姆林宮周三表示，俄羅斯所有的能源和大宗商品出口都可以盧布結算，俄羅斯總統普亭想讓西方也感受到痛苦。

金價上漲近1%

金價周三上漲近1%，因美元下跌，且投資人對俄羅斯和烏克蘭是否可能停火再生疑慮。

現貨黃金價格30日收盤上漲0.7%，報每英兩1,932.87美元；美國黃金期貨收漲1.1%，至每英兩1,939美元。

ED&F Man資本市場公司分析師Edward Meir表示：「俄羅斯的情況昨天似乎有所改 善，但現在似乎又惡化，這也對金價有利。」

銀價上漲0.1%，至每英兩24.78美元，白金上漲0.6%，至988.27美元。鈀金漲4.6%，至2,246.69美元，周二曾跌至逾兩個月低點2,032.97美元。

鎳價在清淡交投中上漲

倫敦金屬交易所（LME）鎳價一度上漲4.2%，在第一小時交易中僅有約200手成交。倫敦時間下午5:51，LME三個月期鎳上漲3.4%，結算價每噸32,893美元。

LME其他主要金屬均上漲，鋁上漲3.3%，銅上漲0.5%。