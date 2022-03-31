快訊

今午後開始變天！清明連假這2天全台有雨 低溫下探13度

大學個人申請5.5萬招生名額 一階結果上午9時看這查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股齊跌、費半重挫3% 俄軍續炸烏克蘭

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數30日齊跌，道瓊工業指數和標普500指數終止連四漲，此時俄烏談判取得進展的可能性降低，和投資人正評估通膨升溫對經濟成長帶來的風險。路透
美股三大指數30日齊跌，道瓊工業指數和標普500指數終止連四漲，此時俄烏談判取得進展的可能性降低，和投資人正評估通膨升溫對經濟成長帶來的風險。路透

美股三大指數周三（30日）齊跌，道瓊工業指數和標普500指數終止連四漲，俄烏談判取得進展的可能性持續降低，且投資人正評估通膨升溫對經濟成長帶來的風險。

道瓊工業指數小跌65.38點，或0.19%，收報35,228.81點；標普500指數跌29.15點，或0.63%，收報4,602.45點；那斯達克指數跌177.36點，或1.21%，收在14,442.28點。

費城半導體指數跌116.96點，跌幅3.23%，收3,508.62點。

俄羅斯29日承諾縮減軍事行動一天，隨即在30日轟炸基輔郊區和烏克蘭北部一座遭圍困的城市。俄國表示，與烏克蘭的談判並未取得任何突破，正重新部署軍隊，打算集中精力全面奪取和控制頓巴斯地區。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler說：「烏克蘭是市場走勢的主要推動因素，如果俄烏達成和解，且和解可能推動能源價格回跌，這才真的是關鍵，然後世界經濟在某種程度上恢復正常，這對市場來說才是樂觀因素。」

Meckler也說：「如果不是這樣，市場走勢將持續拉鋸，因這場戰爭會帶來很多意想不到的後果，市場試圖消化誰是贏家、誰是輸家。」

隨著通膨急升，外界正揣測美國聯準會（Fed）可能更積極升息，從而抑制經濟成長。

標普能源股漲近1.2%，今年迄今大漲近40%，有望創下歷來單季最大漲幅。能源股是今年迄今持續上漲的三個類股之一，漲幅領先表現次佳的公用事業股，後者今年迄今上漲近4%，且連續第四個交易日收創新高。

部分投資人採取防禦性立場，因擔憂Fed過度收緊政策，且美國長短期公債殖利率近來發生反轉，這個現象往往是經濟衰退的前兆。

最新經濟數據顯示，勞動力市場依然強勁。有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國3月民間就業人數新增45.5萬人，2月終值上修為增加48.6萬人。 投資者正密切關注預計1日公布的的非農就業報告。

高級運動服飾業者Lululemon急升9.6%，受惠於稍早預估全年獲利和營收優於市場預期，看好消費者對運動服裝的需求依然強勁。

美國 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏和談停滯 國際油價反彈

俄顧問嚇到不敢說實話 美：普亭被誤導未掌握戰事全貌

美議員：俄烏戰爭掀憂 仍應關注中國在拉美擴張

俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市

相關新聞

油價大漲3%因俄國食言繼續轟炸 鎳價漲逾3%

國際油價周三（30日）上漲約3%，因俄羅斯軍隊繼續轟炸烏克蘭首都基輔郊區，莫斯科表示與烏克蘭的和談沒有突破，使俄烏戰爭結...

油價升+利率倒掛 股指終止連4漲

投資人繼續關注烏克蘭和債券市場發展，美股30日下跌，結束了連漲走勢。

SK海力士擬結盟 收購安謀

全球第二大記憶體晶片製造商ＳＫ海力士表示，正考慮透過和其他公司一起組成企業聯盟，共同收購英國半導體設計商安謀（Arm）。

美債殖利率倒掛 經濟警訊

美國2年期公債殖利率29日一度超過10年期公債殖利率，形成所謂的「殖利率曲線倒掛」，為2019年來首見。市場原本就憂心忡...

美去年GDP躍增5.7% 創1984年以來最大增幅

美國商務部30日公布，2021年第4季國內生產毛額（GDP）成長率終值為6.9%，優於前一季的2.3%。至於2021年全...

美債殖利率曲線倒掛又如何？ 6大QA一次看懂

美國2年期公債殖利率29日一度超越10年期公債殖利率，形成所謂「殖利率曲線倒掛」，為三年來首見，這個現象有什麼意義？將對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。