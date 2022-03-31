美股齊跌、費半重挫3% 俄軍續炸烏克蘭

美股三大指數周三（30日）齊跌，道瓊工業指數和標普500指數終止連四漲，俄烏談判取得進展的可能性持續降低，且投資人正評估通膨升溫對經濟成長帶來的風險。

道瓊工業指數小跌65.38點，或0.19%，收報35,228.81點；標普500指數跌29.15點，或0.63%，收報4,602.45點；那斯達克指數跌177.36點，或1.21%，收在14,442.28點。

費城半導體指數跌116.96點，跌幅3.23%，收3,508.62點。

俄羅斯29日承諾縮減軍事行動一天，隨即在30日轟炸基輔郊區和烏克蘭北部一座遭圍困的城市。俄國表示，與烏克蘭的談判並未取得任何突破，正重新部署軍隊，打算集中精力全面奪取和控制頓巴斯地區。

Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler說：「烏克蘭是市場走勢的主要推動因素，如果俄烏達成和解，且和解可能推動能源價格回跌，這才真的是關鍵，然後世界經濟在某種程度上恢復正常，這對市場來說才是樂觀因素。」

Meckler也說：「如果不是這樣，市場走勢將持續拉鋸，因這場戰爭會帶來很多意想不到的後果，市場試圖消化誰是贏家、誰是輸家。」

隨著通膨急升，外界正揣測美國聯準會（Fed）可能更積極升息，從而抑制經濟成長。

標普能源股漲近1.2%，今年迄今大漲近40%，有望創下歷來單季最大漲幅。能源股是今年迄今持續上漲的三個類股之一，漲幅領先表現次佳的公用事業股，後者今年迄今上漲近4%，且連續第四個交易日收創新高。

部分投資人採取防禦性立場，因擔憂Fed過度收緊政策，且美國長短期公債殖利率近來發生反轉，這個現象往往是經濟衰退的前兆。

最新經濟數據顯示，勞動力市場依然強勁。有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國3月民間就業人數新增45.5萬人，2月終值上修為增加48.6萬人。 投資者正密切關注預計1日公布的的非農就業報告。

高級運動服飾業者Lululemon急升9.6%，受惠於稍早預估全年獲利和營收優於市場預期，看好消費者對運動服裝的需求依然強勁。