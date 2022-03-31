台積電ADR隨費半重挫逾2% 日月光、聯電齊挫低
台股ADR周三（30日）隨費半指數重挫，台積電ADR大跌逾2%，較台北交易的股票價格溢價率為1.59%。日月光跌近3%、聯電跌近2%。
道瓊工業指數小跌65.38點，或0.19%，收35,228.81點；標普500指數跌29.15點，跌幅0.63%，收4,602.45點；那斯達克指數跌177.36點，跌幅1.21%，收14,442.28點。
費城半導體指數跌116.96點，跌幅3.23%，收3,508.62點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.25 -2.82%
中華電 CHT 44.55 -0.29%
台積電 TSM 106.73 -2.31%
聯電 UMC 9.38 -1.88%
資料來源：彭博資訊
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