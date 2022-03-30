俄石油難脫手？亞洲將是傾銷市場

針對日前印度不按照全球制裁，依舊購買俄羅斯原油，數據公司副主席耶金警告：印度不會是最後一個制裁破口，全亞洲都可能是俄默認的市場。俄賣不出去的原油改採大折扣拋售，促使85%仰賴進口、且無力負擔高漲國際油價的印度「偷買」，且中國也可能跟上，甚至連歐盟成員國內部都還沒達共識，匈牙利等國就曾已表態反對自傷八百的制裁，仍按合約繼續購買。

擋不住折扣魅力

日前印度曾因為購買俄羅斯降價油，忽視全球制裁、而飽受抨擊，但折扣油魅力恐怕難擋，根據《CNBC》報導，在經濟制裁俄羅斯、與伊朗核協議仍卡關之際，全球石油供給端缺口難補，國際油價暴漲，為了脫手的俄羅斯原油還打折，這對無力負擔節節高升的油價、需求量又大的國家來說，誘因十足。

印度有85%的石油都仰賴進口，過半都是向中東購油，在國際油價同期比飆漲80%情況下，已到買不起的階段。

數據公司全球標普副主席耶金30日警告，印度不會是唯一的制裁破口，他認為亞洲都是俄默認的脫手市場，更暗指中國很可能是下一個跟進購買折價油的國家。按照全球油品加工、煉製過程，流入亞洲的下一步，會先進到歐洲，意指制裁最終是無用功。全球市場不可能在短期內擺脫對世界最大石油出口國、僅次於沙國的第二大原油出口國（俄）的依賴性。

有《外媒》從政治戰略分析，認為印度與俄羅斯買油，也是變相維持對俄的支持，一如美國在印太戰略的要求：讓俄國與中國不那麼密切，在俄國入侵烏克蘭以來，美國的外交政策就包含離間中、俄，印度在中俄間的角色更關鍵，他們得保持平衡。

歐洲國家也沒共識

此外，據《半島電視台》整理，當前除了印度，還有很多國家也沒跟上英、美等大國的制裁，就連歐盟自身都還沒共識，歐洲買家不進口俄石油，多半還是按自身意願。匈牙利就公開反對制裁，位於匈牙利、克羅埃西亞、斯洛伐克境內，由匈牙利石油集團主運營的摩爾公司，依舊通過德魯日巴石油管道運油、煉油。

德國雖然沒有公開與英、美唱反調，但也表態不願採取可能傷害自身經濟的措施，位於德國東部的路納煉油廠、PCK施威特煉油廠（後者被俄羅斯石油公司持有54%股份），都按照合約，繼續購買俄國油品。

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