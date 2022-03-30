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越南國營電廠警告4月將缺電 因燃煤供應不足

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
越南國營電廠表示，由於燃煤供應短缺，4月極有可能面臨缺電危機。歐新社
越南國營電廠表示，由於燃煤供應短缺，4月極有可能面臨缺電危機。歐新社

越南國營電力公司EVN警告，由於燃煤供應短缺，4月缺電的可能性「非常高」，並呼籲各界採取節電措施。

彭博資訊報導，EVN表示，由於燃煤供應商Vinacomin和Northeast Corp.難以取得燃煤，EVN的發電廠第1季僅收到449萬噸的燃煤，或相當於訂購量的77%。

EVN表示，由於燃煤供應短缺導致庫存低下，旗下許多燃煤電廠3月下旬已被迫中止或減少運轉。Nghi Son 1號、Vung Ang 1號、Vinh Tan 2號、Duyen Hai 1號和Hai Phong電廠的目前燃煤庫存量，只足夠一座發電機發揮60%至70%的產能。截至3月底止，越南全國電網今年已短少超過3,000百萬瓦（MW）的燃煤電力。

越南 節電

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