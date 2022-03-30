Omdia：2021年Q4三星電子仍是全球最大半導體廠商

集微網消息，3月30日，據DIGITIMES報導，在Omdia的《2021年第四季度半導體產業分析》中，三星電子仍保持著半導體產業第一的地位。而在這一年裡，該行業創造了超過5000億美元收入的新紀錄，英特爾公司勉強保持了其年度收入領導者的位置。

Omdia表示，對季度業績的評估證實，三星在2021年第四季度保持了半導體公司營收榜首位置，收入為199.95億美元，而英特爾的收入為199.76億美元。三星電子在2021年第三季度的銷售額也超過了去年前兩個季度銷售額最高的英特爾，成為世界第一大半導體企業。

Omdia指出，按年度計算，英特爾在2021年以766億美元的營收成為全球最大的半導體公司，佔全球半導體營收的13%。值得注意的是，英特爾2021年的收入增長與2020年幾乎持平。與此形成對比的是，其後九家最大的半導體公司收入增長都超過了15%。

Omdia表示，三星電子在2021年全年收入落後於英特爾，半導體營收為752億美元，佔整個行業收入的12.8%。三星電子憑借DRAM市場（2021年增長42%）和NAND市場（2021年增長23%）的強勁增長，大大縮小了與英特爾的銷售額差距。

Omdia稱，2021年半導體行業總收入為5868億美元，比2018年（4847億美元）高出1000億美元。2021年半導體行業收入同比增長24.2%，僅次於有記錄以來最高的2010年營收增長率（34.1%）。根據Omdia的數據，2021年最後一個季度也是該行業連續第五個季度實現創紀錄的收入，環比實現增長3.6%至1591億美元。