1美元兌130日圓？日圓匯價跳水恐陷惡性循環

日經報導，日圓匯價最近直直落，加劇可能陷入惡性循環的擔憂，因日本經常帳赤字恐將刺激日圓出現更多的拋售。

自周一觸及1美元兌125.1日圓——這是2015年以來最低價位，當年最低點是125.86——日圓周二在震盪交易中小幅反彈到1美元兌大約123到124日圓。日圓疲軟可能是因為存在比短期投機更深沉的問題。

直接原因是美日兩國的貨幣政策南轅北轍。聯準會縮緊貨幣供給以控制通膨，日本銀行卻在周一和周二提出無上限購買日本政府債券以降低利率，促使交易員賣日圓換美元。

但貶值趨勢早就開始了，根據日經，原因在日本的貿易。日本經常帳赤字在1月超過了1兆日圓。由於大宗商品的價格不斷上漲，日本進口成本增加，更多收入流向海外，影響了日圓的價值。

在2021年第3季，日經和日本經濟研究中心推算的日經均衡匯率為105.4日圓兌1美元。依據此後日本經常帳餘額和貿易條件發生的變化進行調整，該匯率為121.7。但市場匯率通與理論有差距，根據過去均衡匯率與市場匯率之間的平均偏差，日圓兌美元有貶到大約130的空間。

此外，日本經常帳收支和貿易條件不斷惡化，有導致更多日圓拋售、形成惡性循環的風險。

日本最近的經濟政策——尤其是前日相安倍晉三實施的安倍經濟學——是藉日圓疲軟來提高企業利潤，再透過涓滴效應影響日本家戶。但這種方法並未促進有意義的薪資增長。

日相岸田文雄試圖以延長燃料補貼在內的措施來因應物價上漲的問題，部分分析師不以為然。駐東京的摩根大通銀行日本市場研究主管Tohru Sasaki批評，這種做法「治標不治本」，認為在日本央行持續購買政府債券的同時，進行簡單的財政擴張，會讓日圓貶更凶。