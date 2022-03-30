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卡在美國巴爾的摩的長榮「長程輪」開始脫淺作業

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
長榮海運的「長程輪」（Ever Forward）29日展開脫淺救援作業。 歐新社
長榮海運的「長程輪」（Ever Forward）29日展開脫淺救援作業。 歐新社

長榮海運（2603）卡在美國巴爾的摩的「長程輪」（Ever Forward）周二（29日）展開脫淺作業。美聯社報導，5艘拖船周二下午開始設法協助長程輪重新浮起，這艘超過305公尺長的大型貨櫃輪，已經擱淺逾兩周。

長程輪13日由巴爾的摩出發，準備航向維吉尼亞州的Norfolk時，在Chesapeake灣北方卡住，一直到現在。所幸沒有人員受傷，船隻亦沒有受損或造成污染。

專業救援公司大約在長程輪擱淺一星期後，受僱來到現場，進行淤泥挖除。長榮海運周二發出新聞稿表示，已將船上夠多的器材移走，協助船隻脫困。周二啟動的計畫是，5艘拖船同時拖拉，輔以減少長程輪的壓艙水來減輕重量。

當地時間周二中午，當局將長程輪周圍安全管制區，由500碼（457公尺）擴大到1,000碼（914公尺），同時商用交通河道暫時關閉到午夜，以利脫困作業。

相關官員表示，如果長程輪未能在周二脫淺，挖泥作業會重啟，接著將在4月3日做第二度嘗試。另外根據海事安全資訊的通報文件，萬一兩次嘗試都失敗的話，就必須將貨櫃由貨輪上卸走。

長榮 美國

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